Japonec Kubo chce hrať aj za zraneného Mitomu: „Musíme sa zomknúť“
Autor TASR
Tokio 16. mája (TASR) - Japonský futbalový reprezentant Takefusa Kubo chce na blížiacich sa MS v USA, Kanade a Mexiku plnohodnotne nahradiť zraneného Kaorua Mitomu. Krídelník Brightonu, ktorý patrí medzi najvýraznejšie osobnosti národného tímu, nefiguruje v nominácii trénera Hadžimeho Morijasua pre zranenie zadného stehenného svalu.
Mitoma strelil v marci jediný gól pri víťazstve nad Anglickom (1:0) v prípravnom zápase vo Wembley a výraznú úlohu zohral aj pri triumfoch nad Nemeckom a Španielskom na MS 2022 v Katare, kde Japonsko napokon vypadlo v osemfinále po rozstrele s Chorvátskom. „Jeho zranenie je veľkým sklamaním. Bol som s ním priamo v kontakte, a prirodzene, je to preňho veľmi náročné obdobie. Je pre nás nesmierne dôležitý hráč,“ citovala Kuba agentúra AFP.
Krídelník Realu Sociedad mal tento rok tiež problémy so zranením, do súťažného kolotoča sa vrátil začiatkom apríla. Práve Mitoma sa mu počas rekonvalescencie ozval, aby ho podporil. „Chcem niesť jeho pocity so sebou a dať zo seba všetko s ešte väčším pocitom zodpovednosti. Náhradníci dostanú šancu. Musíme sa zomknúť a aj pre Mitomu urobiť z tohto turnaja úspešné majstrovstvá,“ dodal Kubo. Japonsko sa v F-skupine postupne stretne s Holandskom, Tuniskom a Švédskom.
