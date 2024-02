Japonec Kubo predĺžil zmluvu so San Sebastianom do roku 2029

Madrid 12. februára (TASR) - Japonský futbalový reprezentant Takefusa Kubo podpísal v pondelok s Realom Sociedad San Sebastian novú zmluvu do roku 2029.



Dvadsaťdvaročný krídelník je so šiestimi gólmi v tejto sezóne La Ligy kľúčovou súčasťou útoku mužstva. Kubo sa v mladosti pripojil k barcelonskej akadémii a v roku 2019 podpísal zmluvu s Realom Madrid, no nikdy nenastúpil za A-tím.



K baskickému tímu sa pripojil v lete 2022 a je prvým japonským hráčom San Sebastianu. Mužstvu pomohol v minulej sezóne kvalifikovať sa do Ligy majstrov. Sociedad čaká v stredu úvodný osemfinálový duel v najprestížnejšej futbalovej súťaži na ihrisku francúzskeho majstra Paríž Saint-Germain.



Kubo reprezentoval Japonsko na MS 2022 a tohtoročnom Ázijskom pohári. V 71 zápasoch za Real Sociedad vo všetkých súťažiach strelil pätnásť gólov. Informovala o tom agentúra AFP.