Japonec Mitoma sa zranil v dueli Brightonu s Wolverhamptonom
Z ihriska odkrivkal v 58. minúte a podľa britských médií opustil štadión s pomocou barlí.
Autor TASR
Londýn 10. mája (TASR) - Japonský futbalový reprezentant Kaoru Mitoma sa mesiac pred začiatkom MS v USA. Kanade a Mexiku zranil. Stredopoliar Brightonu nedohral sobotňajší duel 36. kola Premier League proti Wolverhamptonu (2:0). Z ihriska odkrivkal v 58. minúte a podľa britských médií opustil štadión s pomocou barlí.
„Musíme počkať na výsledky lekárskych vyšetrení, ktoré určia rozsah zranenia a napovedia o dĺžke nútenej pauzy. Nevyzeralo to dobre, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o zranenie zadného stehenného svalu na ľavej nohe. Snažím sa však myslieť pozitívne a veriť, že to nebude až také vážne," uviedol po zápase tréner Brightonu Fabian Hurzeler.
