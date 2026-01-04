< sekcia Šport
Japonec Nikaido vyhral v Innsbrucku tesne pred Prevcom
Tretí skončil v dramatických pretekoch domáci Stephan Embacher (+0,7 b.).
Autor TASR
Innsbruck 4. januára (TASR) - Japonský skokan na lyžiach Ren Nikaido triumfoval v nedeľu na treťom podujatí 74. ročníka Turné štyroch mostíkov. Na mostíku Bergisel v rakúskom Innsbrucku si pripísal skoky dlhé 131 a 128 metrov a so ziskom 276,5 bodu odsunul iba o pol bodu na druhú priečku víťaza úvodných dvoch dielov Turné Domena Prevca zo Slovinska. Tretí skončil v dramatických pretekoch domáci Stephan Embacher (+0,7 b.).
Pre 24-ročného Nikaida je to premiérové víťazstvo v SP. Udržal si post lídra po prvom kole, o ktorý sa delil s Embacherom. Prevc sa zo štvrtej priečky vyšvihol v druhom kole na druhú, ale po tesnej prehre stratil šancu na takzvaný Grand Slam za prvenstvá na všetkých štyroch mostíkoch. To sa zatiaľ podarilo iba trom skokanom v histórii, sú nimi Nemec Sven Hannawald (2001/02), Poliak Kamil Stoch (2017/18) a Japonec Rjoju Kobajaši (2018/19). Pred vyvrcholením prestížneho Turné v rakúskom Bischofshofene (5.6. januára) je však na najlepšej ceste získať sošku Zlatého orla. Napodobnil by tak úspech svojho staršieho brata Petra Prevca, ten celkovo vyhral T4M v sezóne 2015/2016.
Do hlavnej súťaže v Innsbrucku sa neprebojoval slovenský reprezentant Hektor Kapustík. V sobotnej kvalifikácii obsadil 63. priečku.
