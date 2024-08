Japonka Juasová získala historické zlato v brejkingu

brejking - ženy:



Konečné poradie: 1. Ami Juasová (Jap.), 2. Dominika Baneviová (Lit.), 3. Liou Čching-i (Čína), 4. India (Hol.), 5. Ayumi (Jap.), 6. Kate (Ukr.), 7. Syssy (Fr.) 8. Čing Ži (Čína), 9. Stefani (Ukr.), 10. Logistx (USA)

Paríž 9. augusta (TASR) - Japonka Ami Juasová sa stala historicky prvou víťazkou olympijskej súťaže v brejkingu. Striebornú medailu si odniesla Dominika Baneviová z Litvy, bronz získala Číňanka Liou Čching-i. Juasová zvíťazila vo finále nad Baneviovou 3:0 s celkovým skóre 16:11.Ženská kategória premiérovej olympijskej disciplíny sa v piatok začala štvrťfinálovými súbojmi. Každý z nich mal tri kolá, v ktorých sa tanečníčky striedali vo svojich vystúpeniach. Tie hodnotila deväťčlenný rozhodcovský zbor, ktorý bodoval techniku, originalitu, prevedenie i synchronizáciu s hudbou. Body za jednotlivé kolá boli známe až po treťom.Organizátori OH 2024 využili možnosť zaradiť do programu hier v Paríži novú disciplínu a siahli po brejkingu. Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach ocenil ich voľbu, ktorá "." Na nasledujúcich OH v Los Angeles 2028 bude brejking chýbať, no ďalšiu šancu na návrat pod olympijské kruhy má v Brisbane 2032.