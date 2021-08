Japonka Kawaiová získala zlato vo voľnom štýle do 57 kg

Zápasenie, ženy



voľný štýl do 57 kg:



finále:



Risako Kawaiová (Jap.) - Iryna Kuračkinová (Biel.) 5:0







Konečné poradie:

1. Risako Kawaiová (Jap.)

2. Iryna Kuračkinová (Biel.)

3. Helen Louis Maroulisová (USA)

3. Evelina Georgijeva Nikolovová (Bulh.)

5. Khongorzul Boldsaichanová (Mong.)

5. Valeria Koblovová (ROC)





Tokio 5. augusta (TASR) - Japonka Risako Kawaiová vybojovala zlatú medailu vo voľnom štýle do 57 kg na OH v Tokiu. Vo finále zdolala Bielorusku Irynu Kuračkinovú 5:0 na body. Bronzové medaily získali Bulharka Evelina Nikolovová a Američanka Helen Louise Maroulisová.Pre 26-ročnú Kawaiovú je to druhé olympijské zlato v kariére. Prvé získala na OH 2016, keď v Riu zvíťazila v kategórii do 63 kg.