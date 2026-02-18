< sekcia Šport
Japonka Nakajová na čele po krátkom programe sólistiek
Voľné jazdy sú na programe vo štvrtok od 19.00 h, postúpilo do nich 24 z 29 súťažiacich.
Autor TASR
Miláno 17. februára (TASR) - Japonská krasokorčuliarka Ami Nakajová figuruje po krátkom programe na čele súťaže sólistiek na zimných olympijských hrách 2026. V hale Forum di Milano si za svoju jazdu vyslúžila celkovú známku 78,71 b. Do voľných jázd pôjde z druhého miesta jej krajanka Kaori Sakamotová výkonom 77,23 a tretia je priebežne Alysa Liuová z USA (76,59).
Iba 17-ročná tínedžerka Nakajová zaradila so svojho krátkeho programu na skladbu La Strada od talianskeho autora Nina Rotu štyri rôzne trojité skoky, vrátane trojitého axla a vynieslo ju to na prvé miesto. O viac ako bod za ňou figuruje trojnásobná svetová šampiónka Sakamotová, strieborná zo súťaže tímov na prebiehajúcich hrách a bronzová v sólistkách z Pekingu 2022. Úradujúca majsterka sveta Liuová bude útočiť z tretej pozície. Krátky program vôbec nevyšiel víťazke nedávneho amerického šampionátu Amber Glennovej, adeptka na cenný kov nezvládla trojitý rittberger a je až trinásta.
Voľné jazdy sú na programe vo štvrtok od 19.00 h, postúpilo do nich 24 z 29 súťažiacich.
Iba 17-ročná tínedžerka Nakajová zaradila so svojho krátkeho programu na skladbu La Strada od talianskeho autora Nina Rotu štyri rôzne trojité skoky, vrátane trojitého axla a vynieslo ju to na prvé miesto. O viac ako bod za ňou figuruje trojnásobná svetová šampiónka Sakamotová, strieborná zo súťaže tímov na prebiehajúcich hrách a bronzová v sólistkách z Pekingu 2022. Úradujúca majsterka sveta Liuová bude útočiť z tretej pozície. Krátky program vôbec nevyšiel víťazke nedávneho amerického šampionátu Amber Glennovej, adeptka na cenný kov nezvládla trojitý rittberger a je až trinásta.
Voľné jazdy sú na programe vo štvrtok od 19.00 h, postúpilo do nich 24 z 29 súťažiacich.
ZOH26 - krasokorčuľovanie
ženy - poradie po krátkom programe: 1. Ami Nakajová (Jap.) 78,71 b., 2. Kaori Sakamotová (Jap.) 77,23, 3. Alysa Liuová (USA) 76,59, 4. Mone Čibová (Jap.) 74,00; 5. Adelija Petrosjanová (AIN) 72,89; 6. Anastasija Gubanovová (Gruz.) 71,77, 7. Loena Hendrickxová (Belg.) 70,93, 8. Isabeau Levitová (USA) 70,84, 9. Lee Haein (Kór. rep.) 70,07, 10. Niina Petrokinová (Est.) 69,63
ženy - poradie po krátkom programe: 1. Ami Nakajová (Jap.) 78,71 b., 2. Kaori Sakamotová (Jap.) 77,23, 3. Alysa Liuová (USA) 76,59, 4. Mone Čibová (Jap.) 74,00; 5. Adelija Petrosjanová (AIN) 72,89; 6. Anastasija Gubanovová (Gruz.) 71,77, 7. Loena Hendrickxová (Belg.) 70,93, 8. Isabeau Levitová (USA) 70,84, 9. Lee Haein (Kór. rep.) 70,07, 10. Niina Petrokinová (Est.) 69,63