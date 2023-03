Japonka Sakamotová obhájila zlato medzi sólistkami

ženy - konečné poradie po voľných jazdách:



1. Kaori Sakamotová (Jap.) 224,61 b., 2. Hae-in Lee (Kór. rep.) 220,94, 3. Loena Hendrickxová (Belg.) 210,42, 4. Isabeau Levitová (USA) 207,65, 5. Mai Miharaová (Jap.) 205,70, 6. Chae-jeon Kim (Kór. rep.) 203,51, 7. Nicole Schottová (Nem.) 197,76, 8. Kimmy Repondová (Švajč.) 194,09, 9. Niina Petrokinová (Est.) 193,49, 10. Rinka Watanabeová (Jap.) 192,81, ... 28. Ema DOBOSZOVÁ (SR) 53,01 - nepostúpila do voľných jázd



Saitama 24. marca (TASR) - Japonská krasokorčuliarka Kaori Sakamotová obhájila titul majsterky sveta v súťaži sólistiek. Na domácom ľade v Saitame potvrdila v piatkových voľných jazdách post líderky po krátkom programe a triumfovala so ziskom 224,61 bodu. Striebro si vybojovala Kórejčanka Hae-in Lee (220,94), bronz patrí Belgičanke Loene Hendrickxovej (210,42).Dvadsaťdvaročná Sakamotová viedla po krátkom programe so sľubným, takmer šesťbodovým náskokom pred konkurentkami a na zisk zlata jej stačilo aj druhé miesto vo voľnej jazde. Pri neúčasti ruských krasokorčuliarok zopakovala svoje prvenstvo z minuloročného svetového šampionátu v Montpellieri a stala sa prvou Japonkou v histórii, ktorá dokázala obhájiť titul na MS. Na vlaňajších ZOH v Pekingu získala bronz, prvé dve priečky vtedy obsadili Anna Ščerbakovová a Alexandra Trusovová. Ruské reprezentantky nemôžu v Saitame štartovať po invázii svojej krajiny na Ukrajinu.uviedla po triumfe Sakamotová, ktorá na vlaňajších ZOH v Pekingu získala bronz. Prvé dve priečky vtedy obsadili Anna Ščerbakovová a Alexandra Trusovová, ruské reprezentantky však nemohli v Saitame štartovať po invázii svojej krajiny na Ukrajinu.Najlepšiu voľnú jazdu predviedla 17-ročná Lee z Kórejskej republiky (147,32 b.). Belgičanka Hendrickxová sa na stupne víťazov vyšvihla z piatej pozície po krátkom programe a cenným kovom nadviazala na zisk striebra z MS 2022. Tesne za pódiom skončila iba 16-ročná Američanka Isabeau Levitová, juniorská svetová šampiónka (207,65 b.).Vo voľných jazdách už neštartovala slovenská krasokorčuliarka Ema Doboszová, ktorá sa neprebojovala medzi elitnú 24-ku. V stredajšom krátkom programe síce dosiahla nový osobný rekord 53,01 bodu, ale stačilo jej to iba na 28. miesto.