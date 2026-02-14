Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Japonky i obhajkyne z Británie s prvým triumfom

Japonky Mina Kobayashi, Sayaka Yoshimura, Anna Ohmiya a trénerka Ayumi Ogasawara oslavujú po víťazstve v curlingovej skupine žien proti Švajčiarsku na Zimných olympijských hrách 2026 v Cortine d'Ampezzo v Taliansku v sobotu 14. februára 2026. Foto: TASR/AP

Obhajkyne zlata z Veľkej Británie si napravili chuť, keďže na tretí pokus dosiahli premiérový triumf.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 14. februára (TASR) - Reprezentantky Japonska si na turnaji v curlingu na ZOH 2026 pripísali v treťom dueli prvú výhru. V sobotu v Cortine d'Ampezzo zvládli súboj so Švajčiarkami 7:5.

Obhajkyne zlata z Veľkej Británie si napravili chuť, keďže na tretí pokus dosiahli premiérový triumf. Na turnaji štartuje desať tímov. Do semifinále postúpia najlepšie štyri po základnej časti.



ZOH 2026 v Miláne a Cortine - curling

ženy - základná skupina, 4. kolo:

Taliansko - Čína 7:8, Veľká Británia - Kanada 7:6, Švajčiarsko - Japonsko 5:7
