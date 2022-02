Japonky neverili, že sú v semifinále, rozhodlo nové kritérium

Peking 17. februára (TASR) - Postup japonských curleriek do semifinále ženského turnaja na zimných olympijských hrách v Pekingu sprevádzali vo štvrtok veľké emócie a slzy šťastia. O postupe do najlepšej štvorky sa Japonky dozvedeli od trénera v mix zóne, keď sa po prehre 4:8 so Švajčiarskom už lúčili s olympijským turnajom.



"Tréner nám povedal, že ideme do semifinále, my sme mu však najprv neverili," povedala členka japonského družstva Činami Jošida pre agentúru AP. "On však oponoval s tým, že postupujeme na sto percent. Rozplakali sme sa, boli to skutočne obrovské emócie," opísala športovkyňa reakciu japonskej reprezentácie, ktorá tak bude mať šancu obhájiť bronz zo ZOH 2018 v Pjongčangu.



Japonky mali po poslednom zápase základnej časti rovnaký pomer výhier a prehier ako Veľká Británia a Kanada. Tri tímy sa uchádzali o dve zostávajúce miestenky do semifinále. V neprospech severoamerického družstva rozhodol tzv. draw shot challenge, kritérium, ktoré má na olympijskom turnaji premiéru. Ide o priemernú vzdialenosť posledných kameňov v zápasoch základnej časti od stredových kruhov. Tú mali traja kandidáti na postup najhoršiu na turnaji, na samom chvoste však figurovala práve Kanada.