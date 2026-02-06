< sekcia Šport
Japonky vstúpili úspešne do turnaja, Francúzsko zdolali 3:2
Francúzsko - Japonsko 2:3 (0:0, 1:1, 1:2).
TASR
Miláno 6. februára (TASR) - Hokejistky Česka prehrali aj svoj druhý zápas na olympijskom turnaji. V piatkovom stretnutí A-skupiny podľahli Švajčiarsku 3:4 po samostatných nájazdoch, hoci v tretej tretine viedli 3:1. Češky, ktoré vedie aj slovenský asistent trénera Dušan Andrašovský, vo štvrtok prehrali 1:5 s USA. Pre Švajčiarky to bolo prvé vystúpenie na turnaji v Miláne.
Do turnaja vstúpili úspešne aj Japonky, ktoré v B-skupine zdolali Francúzsko 3:2, keď strhli víťazstvo na svoju stranu v tretej tretine. Francúzky tak nezvládli pri premiére na ZOH ani druhé stretnutie, v tom prvom podľahli domácim Taliankam 1:4. Pre Japonsko je to štvrtá účasť na olympiáde za sebou.
Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.
ZOH26 - hokej-ženy:
A-skupina:
Česko - Švajčiarsko 3:4 pp a sn (2:1, 0:0, 1:2 - 0:0, 0:1)
B-skupina:
Francúzsko - Japonsko 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
A-skupina:
B-skupina:
