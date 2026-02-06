Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Japonky vstúpili úspešne do turnaja, Francúzsko zdolali 3:2

Japonská hokjeová brankárka Mijuu Masuharová (vľavo) sa teší so spoluhráčkami z výhry po zápase základnej B-skupiny Francúzsko - Japonsko na zimných olympijských hrách v Miláne v piatok 6. februára 2026. Foto: TASR/AP

Francúzsko - Japonsko 2:3 (0:0, 1:1, 1:2).

Autor TASR
Miláno 6. februára (TASR) - Hokejistky Česka prehrali aj svoj druhý zápas na olympijskom turnaji. V piatkovom stretnutí A-skupiny podľahli Švajčiarsku 3:4 po samostatných nájazdoch, hoci v tretej tretine viedli 3:1. Češky, ktoré vedie aj slovenský asistent trénera Dušan Andrašovský, vo štvrtok prehrali 1:5 s USA. Pre Švajčiarky to bolo prvé vystúpenie na turnaji v Miláne.

Do turnaja vstúpili úspešne aj Japonky, ktoré v B-skupine zdolali Francúzsko 3:2, keď strhli víťazstvo na svoju stranu v tretej tretine. Francúzky tak nezvládli pri premiére na ZOH ani druhé stretnutie, v tom prvom podľahli domácim Taliankam 1:4. Pre Japonsko je to štvrtá účasť na olympiáde za sebou.

Hokejový turnaj žien je v základnej fáze rozdelený do dvoch päťčlenných skupín. Z výkonnostne silnejšej A-skupiny postúpi do štvrťfinále všetkých päť družstiev, zo slabšej B-skupiny iba prvé tri.



ZOH26 - hokej-ženy:

A-skupina:

Česko - Švajčiarsko 3:4 pp a sn (2:1, 0:0, 1:2 - 0:0, 0:1)



B-skupina:

Francúzsko - Japonsko 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
