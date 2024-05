Japonská automobilka Toyota po Paríži ukončí zmluvu o sponzorstve OH

Tokio 27. mája (TASR) - Japonská automobilka Toyota sa chystá ukončiť svoju rozsiahlu sponzorskú zmluvu s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) po tohtoročných olympijských hrách v Paríži.



Toyota má zmluvu až do parížskych hier v roku 2024, ktorej hodnotu vo výške 835 miliónov dolárov zverejnili v roku 2015. Zahŕňala štyri OH počnúc zimnými v Pjongčangu v roku 2018 a trvala až do Paríža. Japonské médiá s odvolaním sa na "zdroje blízke tejto záležitosti" uviedli, že Toyota nebola spokojná so spôsobom, akým MOV použil sponzorské peniaze. Podľa nich "neboli efektívne použité na podporu športovcov a propagáciu športu".



Spoločnosť Toyota, ktorú oslovila agentúra AP, sa odmietla vyjadriť a skonštatovala, že finančné údaje sú súkromné. MOV uviedol: "S Toyotou máme dohodu až do olympijských hier v Paríži v roku 2024. Naďalej úzko spolupracujeme pri príprave Paríža a tešíme sa na realizáciu týchto plánov."