Japonská džudistka Nacumi Cunodová získala zlato v kategórii do 48 kg

ženy do 48 kg:



finále



Nacumi Cunodová (Jap.) - Baasankhuu Bavuudorjová (Mong.) - na waza-ari



o 3. miesto



Shirini Boukliová (Fr.) - Laura Martinezová Abelendová (Šp.) - na waza-ari



Tara Babulfathová (Švéd.) - Abiba Abužakynovová (Kaz.) - na ippon



Paríž 27. júla (TASR) - Japonská džudistka Nacumi Cunodová získala na OH v Paríži zlato v kategórii do 48 kg. V sobotnom finále si poradila s Baasankhuu Bavuudorjovou z Mongolska na waza-ari. Tridsaťjedenročná trojnásobná majsterka sveta potvrdila rolu favoritky a do svojej bohatej medailovej zbierky z vrcholných podujatí pridala prvý cenný kov z OH. Bronz vybojovali domáca Francúzka Shirini Boukliová a Švédka Tara Babulfathová.