Japonská ministerka pripustila odklad hier, no iba v rámci tohto roka

Tokio 3. marca (TASR) - Japonská ministerka pre olympijské hry Sejko Hašimotová pripustila legislatívnu možnosť odloženia hier v Tokiu. Tie sú naplánované od 24. júla do 9. augusta, no ohrozuje ich nový koronavírus.



Podľa Hašimotovej zmluva japonskej vlády s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) počíta s uskutočnením OH v rámci roka 2020, to podľa jej slov dáva priestor na preloženie termínu. "MOV má právo zrušiť podujatie iba v prípade, ak by sa nestihlo zorganizovať tento rok," citovala agentúra DPA Hašimotovej odpoveď japonskému parlamentu.



V Japonsku evidujú takmer 990 prípadov choroby vrátane 700 nakazených na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá je v karanténe v Jokohame.