Japonská snoubordistka Muraseová vybojovala zlato v Big Air

Japonská snoubordistka Kokomo Muraseová počas finále v disciplíne Big Air na zimných olympijských hrách v Livigne 9. februára 2026. Foto: TASR/AP

Pre 21-ročnú Muraseovú to bolo prvé olympijské zlato v kariére. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila v rovnakej disciplíne na bronzovej pozícii.

Livigno 9. februára (TASR) - Japonská snoubordistka Kokomo Muraseová si na ZOH 2026 vybojovala zlatú medailu v disciplíne Big Air. V pondelkovom finále v Livigno Snow Parku triumfovala so súhrnnou známkou 179,00 bodu pred Novozélanďankou Zoi Sadowskou Synnottovou (172,25). Bronz získala Juhokórejčanka Ju Sung-un (171,00).

Pre 21-ročnú Muraseovú to bolo prvé olympijské zlato v kariére. Pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila v rovnakej disciplíne na bronzovej pozícii. Do pondelňajšieho finále Big Air v Livigne vstúpila ideálne, keď sa po 1. kole ujala vedenia so ziskom 89,75 bodu. Druhé jej však nevyšlo a s 72,00 bodmi dala šancu aj súperkám. Verila si na ňu aj Britka Mia Brookesová, ktorá predviedla v treťom kole efektný skok „1620,“ no pri dopade si pretočila snowboard a napokon obsadila až 4. miesto. Muraseová mala pred záverečnou jazdou všetko vo svojich rukách a skok za 89,25 bodov jej priniesol zlato. Strieborná Sadowská Synnottová mala nevýrazné prvé finálové kolo, no v ďalších dvoch predviedla skoky za 88,75 a 83,50 bodov. Ju Sung-un mohla po dvoch kolách pomýšľať aj na zlato (87,75 a a 83,25 bodov), no v treťom dostala iba 20,75 bodu.

Slovensko nemá v snoubordingu na ZOH 2026 svoje zastúpenie.

ZOH - snowboarding

Big Air

1. Kokomo Muraseová (Jap.) 179,00 bodov, 2. Zoi Sadowská Synnottová (N. Zél.) 172,25, 3. Ju Sung-un (Kór. rep.) 171,00, 4. Mia Brookesová (V. Brit.) 159,50, 5. Čang Siao-nan (Čína) 144,50, 6. Momo Suzukiová (Jap.) 136,25, 7. Coady Tessová (Aus.) 131,00, 8. Anna Gasserová (Rak.) 121,25, 9. Mari Fukadová (Jap.) 115,00, 10. Meila Stalkerová (Aus.) 107,50
