Japonská vláda dementovala správy o dohode na zrušení OH v Tokiu

Tokio 22. januára (TASR) - Predstavitelia japonskej vlády v piatok dementovali informácie, že sa kabinet pre pandémiu koronavírusu dohodol na zrušení olympijských hier v Tokiu. Reagovali tak na správu britského periodika The Times, podľa ktorej sa už v zákulisí rozhodlo, že hry v tomto roku nebudú a Tokio sa bude uchádzať o ich znovupridelenie v najbližšom voľnom termíne.



Zástupca kabinetu Manabu Sakaj na tlačovej konferencii označil tieto správy za nepravdivé. "Samozrejme, že musíme brať do úvahy aktuálnu situáciu vo svete a v istom momente budeme musieť definitívne rozhodnúť. Dovtedy však bude japonská vláda robiť všetko, čo je v jej silách, aby sa hry uskutočnili," uviedol Sakaj v reakcii na článok z The Times, ktorý sa odvolával na nemenovaný vysokopostavený zdroj.



Olympijské hry v Tokiu už museli pre pandémiu o rok odložiť, uskutočniť by sa mali v novom termíne 23. júla až 8. augusta 2021. Paralympiáda má odštartovať 24. augusta, pripomenula agentúra DPA.