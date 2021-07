Japonská vláda zavedie pohotovostný režim, divákom hrozí neúčasť

Tokio 7. júla (TASR) - Japonská vláda plánuje počas OH 2020 v Tokiu zaviesť pohotovostný režim v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu. Jej rozhodnutie môže spôsobiť, že diváci napokon nebudú mať umožnenú účasť na športoviskách.



Olympijské hry v Tokiu sa začnú 23. júla a potrvajú do 8. augusta. Pohotovostný režim, ktorého obmedzenia a opatrenia sú menej striktné ako pri lockdowne, chce vláda zaviesť s platnosťou do 22. augusta. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na japonské médiá.



Japonsko v uplynulých dňoch dosiahlo výrazný pokrok v očkovaní populácie proti COVID-19, no proces teraz spomalil nedostatok dávok vakcín. V krajine je aktuálne zaočkovaných 13,8 percenta ľudí, no objavili sa medzery na hraničných kontrolách, ktoré sa ukázali pri objavení nákazlivého variantu vírusu Delta vo výprave Ugandy.



Organizátori pôvodne plánovali, že na každé športovisko bude môcť prísť maximálne 10.000 divákov, no počet pozitívnych prípadov na koronavírus začal v krajine opäť rásť.