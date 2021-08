Japonskí bejzbalisti vo finále zdolali Američanov a získali zlato

výsledok - bejzbal:

finále:



Japonsko - USA 2:0



o 3. miesto:



Dominikánska republika - Kórejská republika 10:6

Tokio 7. augusta (TASR) - Japonskí reprezentanti získali na domácich olympijských hrách svoje prvé zlato v bejzbale. V sobotnom finále zdolali Američanov 2:0. Bronz získala Dominikánska republika.Japonci sa dostali do vedenia v tretej zmene, poistku pridali v ôsmej a vylepšili svoje doterajšie maximum - striebro z Atlanty 1996. Domáci získali zlato aj v ženskom softbale, oba športy sa dostali do programu OH po dvanásťročnej prestávke.Američania sa na turnaji nemohli spoľahnúť na hráčov z MLB, ktorých vedenie súťaže neuvoľnilo, gro tímu tvorili účastníci nižších súťaží.