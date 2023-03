Japonsko prehralo v príprave s Kolumbiou, Ekvádor uspel v Austrálii

Prípravné medzištátne zápasy:



Kórejská republika - Uruguaj 1:2 (0:1)



Góly: 51. Hwang In-Beom - 10. Coates, 64. Vecino







Čile - Paraguaj 3:2 (1:2)



Góly: 25. Diaz, 76. Sanchez, 90.+2 Silva (vlastný) - 32. Rojas, 34. Avalos, ČK: 81. Diaz - 81. Sosa







Austrália - Ekvádor 1:2 (1:0)



Góly: 16. Borrello - 51. Estupinan (z 11m), 65. Pacho







Japonsko - Kolumbia 1:2 (1:1)



Góly: 3. Mitoma - 33. Duran, 61. Borre



Bratislava 28. marca (TASR) - Futbalisti Čile vyhrali v prípravnom medzištátnom dueli v Santiagu nad Paraguajom 3:2. Hostia po prvom polčase viedli, ale v záverečnej štvrťhodine inkasovali dva góly. Najskôr vyrovnal Alexis Sanchez v 76. minúte na 2:2 a v nadstavenom čase rozhodol o triumfe Čile vlastný gól brankára Antonyho Silvu.Ekvádor otočil v druhom polčase skóre v dueli s domácou Austráliou na 2:1. Obranca William Pacho dal na štadióne v Melbourne víťazný gól vo svojom reprezentačnom debute v 65. minúte. Kolumbia vyhrala v Osake nad domácim Japonskom 2:1, po hodine hry rozhodol útočník Rafael Borre.Uruguaj vyhral v Soule nad domácou Kórejskou republikou 2:1. Hostí poslal do vedenia už v 10. minúte Sebastian Coates, v 51. minúte odpovedal Hwang In-Beom, no krátko na to pridal druhý zásah Juhoameričanov Matias Vecino. Kórejčania dostali v závere loptu dvakrát do siete, no góly neplatili pre ruku a ofsajd.