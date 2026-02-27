< sekcia Šport
Japonský obranca Ito bude chýbať Bayernu minimálne dva týždne
Otázny je aj jeho štart v marcovom prvom osemfinálovom dueli Ligy majstrov proti Atalante Bergamo. Ita od jeho príchodu do Bayernu zo Stuttgartu v roku 2024 trápia rôzne zranenia.
Autor TASR
Mníchov 27. februára (TASR) - Japonský futbalový obranca Hiroki Ito utrpel zranenie zadného stehenného svalu a Bayernu Mníchov bude chýbať dva až tri týždne. Vynechá tak sobotňajší bundesligový šláger proti Borussii Dortmund.
Otázny je aj jeho štart v marcovom prvom osemfinálovom dueli Ligy majstrov proti Atalante Bergamo. Ita od jeho príchodu do Bayernu zo Stuttgartu v roku 2024 trápia rôzne zranenia. Počas prvej sezóny si zlomil kosť v chodidle a za bavorský tím odohral iba šesť zápasov.
Otázny je aj jeho štart v marcovom prvom osemfinálovom dueli Ligy majstrov proti Atalante Bergamo. Ita od jeho príchodu do Bayernu zo Stuttgartu v roku 2024 trápia rôzne zranenia. Počas prvej sezóny si zlomil kosť v chodidle a za bavorský tím odohral iba šesť zápasov.