Japonský obranca Ito bude chýbať Bayernu minimálne dva týždne

Na archívnej snímke hráč Bayernu Mníchov Hiroki Ito. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mníchov 27. februára (TASR) - Japonský futbalový obranca Hiroki Ito utrpel zranenie zadného stehenného svalu a Bayernu Mníchov bude chýbať dva až tri týždne. Vynechá tak sobotňajší bundesligový šláger proti Borussii Dortmund.

Otázny je aj jeho štart v marcovom prvom osemfinálovom dueli Ligy majstrov proti Atalante Bergamo. Ita od jeho príchodu do Bayernu zo Stuttgartu v roku 2024 trápia rôzne zranenia. Počas prvej sezóny si zlomil kosť v chodidle a za bavorský tím odohral iba šesť zápasov.
