Japonský obranca Ito bude Stuttgartu chýbať do konca roka

Stuttgart 27. novembra (TASR) - Futbalistom VfB Stuttgart bude do konca kalendárneho roka chýbať obranca Hiroki Ito. V sobotňajšom ligovom zápase proti Eintrachtu Frankfurt utrpel svalové zranenie, z ktorého by sa mal zotaviť počas zimnej prestávky. Po dohode s klubom odcestoval do rodného Japonska, v ktorom dokončí rehabilitačný proces.



"Hirokiho zranenie pokazilo radosť z nášho víťazstva vo Frankfurte, pretože je pre nás veľmi dôležitý hráč a to vďaka svojim vlastnostiam a mentalite," uviedol pre DPA športový riaditeľ Fabian Wohlgemuth. Stuttgart je v bundesligovej tabuľke na treťom mieste so sedembodovým mankom na lídra Bayer Leverkusen. Do zimnej prestávky absolvuje ešte štyri ligové zápasy. Ito vynechá aj osemfinále Nemeckého pohára proti Borussii Dortmund (6. decembra).