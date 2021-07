Japonský skladateľ Ojamada končí v kreatívnom tíme na OH

Tokio 19. júla (TASR) - Japonský skladateľ Keigo Ojamada, jeden z autorov hudby pre otvárací ceremoniál OH 2020 v Tokiu, končí v kreatívnom tíme. Rozhodol sa tak po zverejnení správ o šikanovaní spolužiakov, vrátane tých so zdravotným postihnutím.



"Päťdesiatdvaročný skladateľ končí v kreatívnom tíme zodpovednom za piatkovú slávnosť," informovalae agentúra dpa. Správy o šikanovaní v 90. rokoch sa objavili na internete a Ojamada odstúpil týždeň po ospravedlnení.



Vo februári odstúpil pre sexistické poznámky šéf organizačného výboru Joširo Mori. V marci rezignoval kreatívny riaditeľ Hiroši Sasaki po tom, čo urazil populárnu umelkyňu Naomi Watanabeovú. Do četu napísal, že by korpulentná herečka mohla vystupovať ako "Olympig" (v preklade olympijské prasiatko).