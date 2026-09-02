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Japonský útočník Nakamura bude spoluhráč Greifa v Lyone

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prestupová suma by sa mala vyšplhať na približne 20 miliónov eur. Dvadsaťšesťročný Nakamura reprezentoval Japonsko aj na nedávnych MS, na ktorých sa prezentoval gólom proti Holandsku.

Autor TASR
Lyon 2. septembra (TASR) - Japonský futbalový útočník Keito Nakamura prestúpil vo francúzskej lige z Reims do Lyonu. V klube, v ktorom pôsobí aj slovenský brankár Dominik Greif, podpísal štvorročnú zmluvu.

Prestupová suma by sa mala vyšplhať na približne 20 miliónov eur. Dvadsaťšesťročný Nakamura reprezentoval Japonsko aj na nedávnych MS, na ktorých sa prezentoval gólom proti Holandsku. Počas kariéry pôsobil v holandskom Twente i v belgickom Sint-Truidene.
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