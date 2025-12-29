< sekcia Šport
JAR zdolala Zimbabwe 3:2 v B-skupine a postúpila do osemfinále
Z prvého miesta postúpil do vyraďovačky Egypt. Vo svojom záverečnom skupinovom vystúpení v Agadire remizoval 0:0 s Angolou.
Autor TASR
Agadir/Marrákeš 29. decembra (TASR) - Futbalisti Juhoafrickej republiky zvíťazili nad Zimbabwe 3:2 v pondelňajšom stretnutí B-skupiny v Marrákeši na Africkom pohári národov v Maroku. Zaistili si tak postup do osemfinále. O víťazný gól pri ich triumfe sa v 82. minúte postaral z penalty Oswin Appollis.
Z prvého miesta postúpil do vyraďovačky Egypt. Vo svojom záverečnom skupinovom vystúpení v Agadire remizoval 0:0 s Angolou, ktorá s dvoma bodmi figuruje v priebežnej tabuľke tretích tímov o skóre na nepostupovej 5. priečke.
Z prvého miesta postúpil do vyraďovačky Egypt. Vo svojom záverečnom skupinovom vystúpení v Agadire remizoval 0:0 s Angolou, ktorá s dvoma bodmi figuruje v priebežnej tabuľke tretích tímov o skóre na nepostupovej 5. priečke.
Africký pohár národov
B-skupina:
Egypt - Angola 0:0
Zimbabwe - JAR 2:3 (1:1)
Góly: 19. Maswanhise, 74. Modiba (vlastný) - 7. Moremi, 50. Foster, 82. Appollis (z 11 m)
tabuľka:
1. Egypt 3 2 1 0 3:1 7*
2. JAR 3 2 0 1 5:1 6*
3. Angola 3 0 2 1 2:3 2
4. Zimbabwe 3 0 1 2 4:6 1
* - postup do osemfinále
B-skupina:
Egypt - Angola 0:0
Zimbabwe - JAR 2:3 (1:1)
Góly: 19. Maswanhise, 74. Modiba (vlastný) - 7. Moremi, 50. Foster, 82. Appollis (z 11 m)
tabuľka:
1. Egypt 3 2 1 0 3:1 7*
2. JAR 3 2 0 1 5:1 6*
3. Angola 3 0 2 1 2:3 2
4. Zimbabwe 3 0 1 2 4:6 1
* - postup do osemfinále