JAR zdolala Zimbabwe 3:2 v B-skupine a postúpila do osemfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Z prvého miesta postúpil do vyraďovačky Egypt. Vo svojom záverečnom skupinovom vystúpení v Agadire remizoval 0:0 s Angolou.

Autor TASR
Agadir/Marrákeš 29. decembra (TASR) - Futbalisti Juhoafrickej republiky zvíťazili nad Zimbabwe 3:2 v pondelňajšom stretnutí B-skupiny v Marrákeši na Africkom pohári národov v Maroku. Zaistili si tak postup do osemfinále. O víťazný gól pri ich triumfe sa v 82. minúte postaral z penalty Oswin Appollis.

Z prvého miesta postúpil do vyraďovačky Egypt. Vo svojom záverečnom skupinovom vystúpení v Agadire remizoval 0:0 s Angolou, ktorá s dvoma bodmi figuruje v priebežnej tabuľke tretích tímov o skóre na nepostupovej 5. priečke.

Africký pohár národov

B-skupina:

Egypt - Angola 0:0



Zimbabwe - JAR 2:3 (1:1)

Góly: 19. Maswanhise, 74. Modiba (vlastný) - 7. Moremi, 50. Foster, 82. Appollis (z 11 m)


tabuľka:

1. Egypt 3 2 1 0 3:1 7*

2. JAR 3 2 0 1 5:1 6*

3. Angola 3 0 2 1 2:3 2

4. Zimbabwe 3 0 1 2 4:6 1

* - postup do osemfinále
