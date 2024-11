Jari Kurri dostal ocenenie Börjeho Salminga

Tampere 3. novembra (TASR) - Bývalý fínsky hokejista Jari Kurri dostal v rámci Globálnej série NHL v Tampere, kde obhajca Stanley Cupu Florida Panthers dvakrát zdolal Dallas Stars, ocenenie Börjeho Salminga.



Trofej udeľuje Asociácia bývalých hráčov NHL (NHLAA), ktorá sa venuje podpore bývalých hokejistov profiligy. Cenu Börjeho Salminga predstavili minulý rok v Štokholme a ako prvý ju získal Nicklas Lidström. Ocenenie sa udeľuje európskemu hráčovi, ktorý mal pozitívny vplyv na hokejovú komunitu a najlepšie zosobnil odkaz Salminga v podobe odvahy a odhodlania na ľade aj mimo neho.



Kurri patril k najlepším hráčom histórie NHL a päťkrát získal Stanley Cup v drese Edmontonu Oilers (1984, 1985, 1987, 1988, 1990). V drese “olejárov” mal šesť 100-bodových sezón, v štyroch z nich dosiahol métu 50 gólov. V NHL strávil 17 rokov, v dresoch Oilers, Los Angeles Kings, New York Rangers, Mighty Ducks of Anaheim a Colorado Avalanche odohral 1251 zápasov a nazbieral 1398 bodov (601+797). V minulosti ho uviedli do Siene slávy NHL aj IIHF.