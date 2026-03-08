Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jarnú časť hokejbalu odštartovalo dvojkolo, líder zakopol v Poprade

Ilustračné foto. Foto: TASR

Boj o víťaza základnej časti je tak stále otvorený, do jej konca zostávajú štyri kolá.

Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Hokejbalisti LG Corwin Bratislava majú na čele tabuľky Tipos Slovenskej hokejbalovej extraligy naďalej pohodlný 7-bodový náskok. Bratislavčania v sobotu zdolali Rytierov z Nitry 7:2, ale v nedeľu nestačil na Poprad, prehrali 2:6. Boj o víťaza základnej časti je tak stále otvorený, do jej konca zostávajú štyri kolá.



13. kolo:

LG Corwin - Nitrianski Rytieri 7:2 (3:1, 2:0, 2:1)

Góly: Ma. Šalka a Mi. Šalka po 2, Badalov, Lipiansky, Ž. Polák - I. Gajdoš, Gugh



HK IMS-EAST Popradskí Piráti - ŠK 98 Pruské 4:5 (0:1, 4:2, 0:2)

Góly: Gríger 2, Teplický, T. Imrich - Cíbik 2, Prna, Faktor, Vozár



HBC CESTY Košice - Leaders Ružinov 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)

Góly: Hrabčák - Válek a Tomkovič po 2, Weber, Korbíni, Vančo



HMHK bauska. Vranov nad Topľou - HBK H+H Skalica 3:7 (0:5, 2:2, 1:0)

Góly: Dudurič 2, Šiňanský - Martinusík 2, Rajčák, Kaluža, Krýdl, D. Janáč, Marek



HBK PROTEF Považská Bystrica - Jets Nitra 4:5 pp a sn (0:2, 2:2, 2:0 - 0:0, 0:1)

Góly: Straka 2, Hryzák, Jenčuš - Tomečko, Gubo, Belák, M. Wachal, rozhodujúci nájazd Gubo



14. kolo:

HBK Nitrianski Rytieri – Jets Nitra 3:4 sn (0:0, 0:2, 3:1 - 0:0, 0:1)

Góly: Tábi, Štefanka, Tulaev – Zummer 2, Kolenčík, rozh. nájazd Zummer



HBC Cesty Košice – HBK H+H Skalica 2:11 (0:1, 1:6, 1:4)

Góly: Makó, Duong – Rajčák 3, Mikula, Martinusík a Marek po 2, Pobuda, D. Janáč



HK IMS-East Popradskí Piráti – LG CORWIN Bratislava 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Góly: Mitra 2, Kromka, M. Olejník, Pospíšil, T. Imrich – Mi. Šalka, Bilik



ŠK 98 Pruské – HBK PROTEF Považská Bystrica 3:4 sn (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: Cíbik 2, Vozár – Korbáš, Greguš, Piják, rozh. nájazd Bielený



HMHK Vranov nad Topľou – Leaders Ružinov 5:6 (1:1,3:2,1:3)

Góly: V. Kundrát, Jenča, Raschman, Štefan, Štefaňák – Válek 2, Černák, Funtek, Tomkovič, Dano



dohrávka 9. kola:

HBC CESTY Košice - ŠK 98 Pruské 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Góly: Lalík - Šatka, Rehák, Cíbik, Faktor




TABUĽKA PO 14. KOLE

1. LG CORWIN Bratislava 14 12 0 0 2 67:38 36

2. HK IMS-East Popradskí Piráti 14 9 1 0 4 70:46 29

3. HBK PROTEF Považská Bystrica 13 8 1 2 2 54:41 28

4. HBK H+H Skalica 14 8 1 1 4 73:40 27

5. Leaders Ružinov 14 6 2 1 5 51:44 23

6. Jets Nitra 14 4 3 2 5 53:54 20

7. ŠK 98 Pruské 14 5 1 1 7 51:58 18

8. HMHK Vranov nad Topľou 14 3 2 1 8 56:75 14

9. HBK Nitrianski Rytieri 14 2 0 2 10 36:63 8

10. HBC Cesty Košice 13 1 0 1 11 22:74 4




dohrávka:

HBC CESTY Košice - ŠK 98 Pruské 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Góly: Lalík - Šatka, Rehák, Cíbik, Faktor
.

