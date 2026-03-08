< sekcia Šport
Jarnú časť hokejbalu odštartovalo dvojkolo, líder zakopol v Poprade
Boj o víťaza základnej časti je tak stále otvorený, do jej konca zostávajú štyri kolá.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - Hokejbalisti LG Corwin Bratislava majú na čele tabuľky Tipos Slovenskej hokejbalovej extraligy naďalej pohodlný 7-bodový náskok. Bratislavčania v sobotu zdolali Rytierov z Nitry 7:2, ale v nedeľu nestačil na Poprad, prehrali 2:6. Boj o víťaza základnej časti je tak stále otvorený, do jej konca zostávajú štyri kolá.
13. kolo:
LG Corwin - Nitrianski Rytieri 7:2 (3:1, 2:0, 2:1)
Góly: Ma. Šalka a Mi. Šalka po 2, Badalov, Lipiansky, Ž. Polák - I. Gajdoš, Gugh
HK IMS-EAST Popradskí Piráti - ŠK 98 Pruské 4:5 (0:1, 4:2, 0:2)
Góly: Gríger 2, Teplický, T. Imrich - Cíbik 2, Prna, Faktor, Vozár
HBC CESTY Košice - Leaders Ružinov 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)
Góly: Hrabčák - Válek a Tomkovič po 2, Weber, Korbíni, Vančo
HMHK bauska. Vranov nad Topľou - HBK H+H Skalica 3:7 (0:5, 2:2, 1:0)
Góly: Dudurič 2, Šiňanský - Martinusík 2, Rajčák, Kaluža, Krýdl, D. Janáč, Marek
HBK PROTEF Považská Bystrica - Jets Nitra 4:5 pp a sn (0:2, 2:2, 2:0 - 0:0, 0:1)
Góly: Straka 2, Hryzák, Jenčuš - Tomečko, Gubo, Belák, M. Wachal, rozhodujúci nájazd Gubo
14. kolo:
HBK Nitrianski Rytieri – Jets Nitra 3:4 sn (0:0, 0:2, 3:1 - 0:0, 0:1)
Góly: Tábi, Štefanka, Tulaev – Zummer 2, Kolenčík, rozh. nájazd Zummer
HBC Cesty Košice – HBK H+H Skalica 2:11 (0:1, 1:6, 1:4)
Góly: Makó, Duong – Rajčák 3, Mikula, Martinusík a Marek po 2, Pobuda, D. Janáč
HK IMS-East Popradskí Piráti – LG CORWIN Bratislava 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Góly: Mitra 2, Kromka, M. Olejník, Pospíšil, T. Imrich – Mi. Šalka, Bilik
ŠK 98 Pruské – HBK PROTEF Považská Bystrica 3:4 sn (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: Cíbik 2, Vozár – Korbáš, Greguš, Piják, rozh. nájazd Bielený
HMHK Vranov nad Topľou – Leaders Ružinov 5:6 (1:1,3:2,1:3)
Góly: V. Kundrát, Jenča, Raschman, Štefan, Štefaňák – Válek 2, Černák, Funtek, Tomkovič, Dano
dohrávka 9. kola:
HBC CESTY Košice - ŠK 98 Pruské 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: Lalík - Šatka, Rehák, Cíbik, Faktor
TABUĽKA PO 14. KOLE
1. LG CORWIN Bratislava 14 12 0 0 2 67:38 36
2. HK IMS-East Popradskí Piráti 14 9 1 0 4 70:46 29
3. HBK PROTEF Považská Bystrica 13 8 1 2 2 54:41 28
4. HBK H+H Skalica 14 8 1 1 4 73:40 27
5. Leaders Ružinov 14 6 2 1 5 51:44 23
6. Jets Nitra 14 4 3 2 5 53:54 20
7. ŠK 98 Pruské 14 5 1 1 7 51:58 18
8. HMHK Vranov nad Topľou 14 3 2 1 8 56:75 14
9. HBK Nitrianski Rytieri 14 2 0 2 10 36:63 8
10. HBC Cesty Košice 13 1 0 1 11 22:74 4
dohrávka:
