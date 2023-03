Jaroš na MS postúpil do finále Big Air z tretieho miesta

Bakuriani 2. marca (TASR) - Slovenský snoubordista Samuel Jaroš postúpil do finále Big Air na MS v gruzínskom Bakuriani. V kvalifikácii obsadil tretie miesto so ziskom 145,75 bodu a na najlepšieho Japonca Taigu Hasegawu stratil 10,5 b.



Kvalifikáciu sprevádzali náročné podmienky, striedal sa dážď so snehom. Jaroš zapôsobil najmä záverečným prvkom Cab 1800, ktorý ustál ako jediný z účastníkov a dostal zaň 91 bodov - . najvyšší počet spomedzi desiatky postupujúcich.



Vo štvrtok bolo na programe aj finále tímového snoubord crossu, v ktorom triumfovali Briti. Dvojica Huw Nightingale a Charlotte Bankesová získali vo finále zlato v konkurencii Rakúska, Francúzska a USA.