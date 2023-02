Jaroš ochorel a nenastúpil na kvalifikáciu slopestyle

Bakuriani 24. februára (TASR) - Slovenský snoubordista Samuel Jaroš nezasiahol pre chorobu do piatkovej kvalifikácie slopestyle na MS v gruzínskom Bakuriani. Pre TASR to uviedol jeho tréner Matej Matys.



Dvadsaťjedenročný freestylista má na šampionáte v pláne ešte štart v Big Air, musí sa však dať v priebehu najbližších dní zdravotne do poriadku. "Samo sa ráno zobudil chorý. Skúsili sme tréning a na základe jeho zdravotného stavu sme zhodnotili, že by nepodal dostačujúci výkon v slopestyle. Rozhodli sme sa podchytiť chorobu a hneď ho začať dávať do poriadku, aby bol pripravený na Big Air," uviedol pre TASR Matys.