Jaroš sa nedostal do finále v Kreischbergu

Kreischberg 11. januára (TASR) - Slovenský snoubordista Samuel Jaroš nepostúpil do finále disciplíny Big Air na podujatí Svetového pohára v rakúskom Kreischbergu. Vo svojej kvalifikačnej skupine obsadil 19. miesto a nezmestil sa do najlepšej päťky, ktorá v sobotu večer bojovala o stupne víťazov.



Jarošovi nevyšiel prvý kvalifikačný skok, získal za neho iba 15 bodov, v druhom zaznamenal 62,50, no v treťom nedokázal zabodovať a zlepšiť svoju súhrnnú známku 77,50. Postup do finálovej desiatky bol pritom na úrovni 145,25.