Jaroš sa neprebojoval do finále Big Air v Aspene

Aspen 6. februára (TASR) - Slovenský snoubordista Samuel Jaroš nepostúpil do finále disciplíny Big Air na podujatí Svetového pohára v americkom Aspene. V kvalifikácii obsadil so ziskom 83,50 bodu 37. miesto. Do desaťčlenného finále sa prebojovali piati najlepší z každej kvalifikačnej skupiny. Jaroš skončil v druhej skupine na 17. priečke. Najlepší výkon v kvalifikácii predviedol Kanaďan Eli Bouchard (180,50).