Snoubordista Jaroš sa pripravuje na MS: Chcem skončiť v prvej desiatke

Program Jaroša na MS:



24. februára: kvalifikácia slopestyle



27. februára: finále slopestyle



4. marca: kvalifikácia Big Air



5. marca: finále Big Air

Bratislava 7. februára (TASR) - Slovenský snoubordista Samuel Jaroš by na blížiacich sa MS v Bakuriani považoval za úspech umiestnenie do top 10. V gruzínskom stredisku čaká 21-ročného Jaroša štart v oboch freestyleových disciplínach. Najskôr absolvuje 24. februára kvalifikáciu slopestyle a v prípade úspechu o tri dni neskôr finále. Po týždňovej odmlke bude 4. marca bojovať v kvalifikácii o postup do finále Big Air.uviedol Jaroš na utorňajšom brífingu v Bratislave.Pred šampionátom by mal zverenec trénera Mateja Matysa absolvovať sústredenie vo Švajčiarsku.povedal Matys.Jaroš zaznamenal najprenikavejší úspech v tejto sezóne Svetového pohára pred troma týždňami v rakúskom Kreischbergu, keď sa prebojoval do finále Big Air a v ňom obsadil 9. priečku. Zatiaľ najlepší výsledok v seriáli dosiahol vlani v marci práve v Bakuriani, keď obsadil 7. miesto v slopestyle.dodal Matys.Na MS 2021 v Aspene skončil Jaroš v slopestyle na 20. mieste, v Big Air bol 31.povedal Jaroš.Okrem neho by mal na MS zo Slovákov štartovať aj Matej Bačo v paralelnom slalome a paralelnom obrovskom slalome a freestylový lyžiar Michal Oravec. Jaroš sa pred MS ocitol pár dní na Slovensku:Po MS by sa chcel slovenský reprezentant predstaviť ešte na jedných pretekoch SP na Corvatschi v Silvaplane. Plánuje aj štart na podujatí Európskeho pohára.dodal Matys.