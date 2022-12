Jaroš sa sťahuje z Avangardu Omsk do CSKA Moskva

Moskva 24. decembra (TASR) - Hokejový klub Avangard Omsk vymenil slovenského obrancu Christiana Jaroša do CSKA Moskva za 24-ročného obrancu Dmitrija Alexejeva. Ruský tím to oznámil na svojom webe.



Jaroš odohral za Omsk od začiatku sezóny 24 zápasov s bilanciou 3 góly a 6 asistencií. "S Christianom sme sa rozprávali o jeho ďalšej kariére. CSKA prejavilo záujem, takže vzhľadom na rodinnú situáciu Jaroša sme sa rozhodli, že tento obchod by bola najlepšia voľba," uviedol generálny riaditeľ Avangardu Rašid Chabibulin.