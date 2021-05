Jaroš sa vrátil do Sharks, Arizona zastavila víťaznú sériu Vegas

NHL - sumáre:



MONTREAL CANADIENS - WINNIPEG JETS 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)



Góly: 25. Suzuki, 34. Lehkonen (Chiarot, Evans), 39. Armia (Suzuki, Toffoli), 56. Suzuki (Petry, Perry), 59. Toffoli (Danault) – 19. Stastny (DeMelo, Wheeler), 23. Lewis (Harkins), 32. Lewis. Brankári: Allen - Hellebuyck, strely na bránku: 35:22, bez divákov.





COLORADO AVALANCHE - SAN JOSE SHARKS 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)



Góly: 12. Landeskog (Makar, Rantanen), 14. Makar (Rantanen, Donskoi), 59. Rantanen (Landeskog, Söderberg). Brankári: Grubauer - Jones, strely na bránku: 36:21, 4045 divákov.





ANAHEIM DUCKS - LOS ANGELES KINGS 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)



Góly: 6. Fleury (Zegras) – 55. Andersson (Vilardi, Moore), 60. Kopitar (Brown, Anderson). Brankári: Gibson - Quick, strely na bránku: 34:25, 1717 divákov.





ARIZONA COYOTES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 10. Hayden (Brassard, Demers), 42. Bunting (Schmaltz), 58. Fischer (Dvorak, Crouse). Brankári: Hill - Lehner, strely na bránku: 32:25, 5111 divákov.

Slováci v akcii:



Tomáš Jurčo (Vegas) 09:33 0 0 0 -1 1 0



Christián Jaroš (San Jose) 10:13 0 0 0 0 1 0

New York 1. mája (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v zápase NHL v noci na sobotu na domácom ľade nad Winnipegom 5:3. Dvoma gólmi a asistenciou k tomu prispel útočník Nick Suzuki. V zostave Canadiens chýbal pre zranenie v dolnej časti tela slovenský útočník Tomáš Tatar.Winnipegu sa momentálne vôbec nedarí, prehral už po šiesty raz za sebou.uviedol pre nhl.com útočník "tryskáčov" Trevor Lewis, autor dvoch gólov.Domácich potiahol útočník Nick Suzuki, ktorý dal dva góly a pridal asistenciu.povedal Suzuki.Colorado zdolalo doma San Jose 3:0, nemecký brankár Avalanche Philipp Grubauer kryl 21 striel Sharks a dosiahol šiesty shutout v sezóne. Do zostavy sa pritom vrátil prvýkrát od 12. apríla, keďže figuroval na covidovom protokole profiligy. Okrem neho sa po pauze vrátil do zostavy "lavín" aj Mikko Rantanen, ktorý zaznamenal gól a pridal dve asistencie a aj útočník Joonas Donskoi, ktorý mal asistenciu. V zostave San Jose nastúpil slovenský obranca Christián Jaroš, odohral viac ako 10 minút, Grubauera ohrozil jednou strelou. Dvadsaťpäťročný zadák sa naposledy v zostave "žralokov" objavil 12. apríla v stretnutí proti Anaheimu.Nedarilo sa Vegas, Golden Knights v zostave aj so slovenským útočníkom Tomášom Jurčom prehrali na ľade Arizony 0:3. Bola to prvá prehra Knights po desiatich predchádzajúcich triumfoch. Brankár Arizony Adin Hill pri svojom prvom štarte od 11. apríla nepustil za svoj chrbát ani jednu z 25 striel súpera. Bol to jeho tretí shutout v kariére.Anaheim doma podľahol Los Angeles 1:2, o triumfe "kráľov" rozhodol 56 sekúnd pred koncom zápasu Anže Kopitar. Domáci viedli po 1. tretine 1:0 po góle Haydna Fleuryho a v druhej dvadsaťminútovke prestrieľali súpera pomerom 20:6, ale v tretej tretine dvakrát inkasovali.