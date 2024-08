Jaroš v Cardrone postúpil do finále slopestyle: Veľmi sa teším

Cardrona 31. augusta (TASR) - Slovenský snoubordista Samuel Jaroš postúpil do finále slopestyle na úvodných pretekoch sezóny Svetového pohára v novozélandskej Cardrone. V kvalifikácii dostal známku 52,50, ktorá mu v rámci 54-členného štartového poľa vyniesla 14. miesto. Najlepší výkon predviedol Kanaďan Cameron Spalding (82,50).



Jaroš sa prebojoval do finále ako šiesty z druhej rozjazdy. V prvom pokuse dostal 26,50 bodov, ale v druhom sa výrazne zlepšil a umiestnil sa medzi najlepšou šestnástkou. "Veľmi sa teším z postupu do finále. Podmienky boli veľmi náročné pre silný nepravidelný vietor. O to som radšej, že sa mi podarilo ustáť moju jazdu," uviedol Jaroš v tlačovej správe. Finále je na programe v sobotu od 23.00 SELČ.