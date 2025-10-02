Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jaroša si z waiver listiny nikto nestiahol

Christián Jaroš, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Columbus s ním ukončí zmluvu.

Autor TASR
Columbus 2. októbra (TASR) - Slovenského hokejového obrancu Christiána Jaroša si z waiver listiny nestiahol žiadny klub NHL a Columbus Blue Jackets s ním ukončia kontrakt. S vedením „modrokabátnikov“ podpísal v júli dvojcestný kontrakt, no napokon sa pravdepodobne vráti do KHL, v ktorej pôsobil v uplynulých dvoch sezónach.

Jaroša draftovala v roku 2015 Ottawa a v profilige si zahral aj za San Jose a New Jersey. Z NHL odišiel po sezóne 2021/2022, v ktorej odohral 11 zápasov v drese Devils bez bodového zisku. V KHL doteraz nastupoval za Avangard Omsk, Severstaľ Čerepovec a CSKA Moskva.
