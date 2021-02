Jasná absolvovala poslednú snehovú kontrolu, čaká sa na ochladenie

Jasná 25. februára (TASR) - Stredisko Jasná vo štvrtok úspešne zvládlo poslednú snehovú kontrolu pred podujatím Svetového pohára alpských lyžiarok, ktoré zorganizuje 6. a 7. marca. Spokojnosť vyjadril technický delegát Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Wojciech Gajewski a prípravy hodnotila kladne aj športová riaditeľka podujatia Jana Palovičová.



V prvý marcový víkend budú lyžiarky súťažiť v obrovskom slalome a slalome, pod Chopkom už tento týždeň trénovala aj Petra Vlhová. "Súťažná trať číslo 1 vyzerá veľmi dobre pre televíziu i divákov, je zalomená v jednej časti, kde vidno vrchný aj spodný úsek. Pre pretekárky sa to vždy zdalo, že je jednoduchá, ale ako sme sa rozprávali s Liviom (Magonim, trénerom Petry Vlhovej, pozn.), keď stratíte rýchlosť, máte problém ju niekde nahnať. Pre ženy je trať akurátna," povedala Palovičová.



Snehovú kontrolu neohrozili ani vyššie teploty, ktoré momentálne panujú na Slovensku. "Snehová podložka je dostatočná, už máme aj kompaktný kopec. Tým, že sa oteplilo, je kvalita snehu výborná, celé sa to zhutnilo. Chodia mašiny, celé to idú utláčať a úplne vyrovnať, aby sme koncom týždňa mohli balkovať (pridávať vodu do snehu, pozn.). Kopec musí byť rovný po celej dĺžke a šírke od štartu až do cieľa. Tréningovú trať máme hotovú, na súťažnej dokončujeme posledné veci. Počasie nám zatiaľ nevadí, samozrejme, potrebujeme mráz, okolo soboty by sa malo ochladiť," dodala Palovičová. Organizačný tím sa musí vyrovnávať aj s opatreniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu: "Prípravy hodnotím veľmi kladne napriek všetkým covidovým opatreniam, ktoré dodržiavame. Začali sme sa s tým skôr, tak sú ľudia na to nastavení. Všetko je ohradené, testuje sa a myslím si, že v tomto ohľade sme to zvládli zatiaľ na jednotku."



Sneh je veľmi dobre pripravený aj podľa kontrolóra FIS Wojciecha Gajewského, ktorý s dávkou humoru konštatoval, že preteky by sa v Jasnej mohli začať už "zajtra": "Absolvovali sme poslednú snehovú kontrolu, som presvedčený, že kopec bude veľmi dobre pripravený aj na preteky. Tešíme sa, že budú rovnaké podmienky na tréningovej aj súťažnej trati. Potrebujeme len ochladenie, aby sme svah mohli injektovať vodou."