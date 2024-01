Jasná hlási pripravenosť, v piatok pôjde do predaja 400 vstupeniek

Jasná 11. januára (TASR) - Organizátori pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej (20.- 21. januára) nedávno informovali o vypredaní vstupeniek, no napokon ešte v piatok 12. januára o 12.00 pôjde do predaja posledných 400 kusov. Desať dní pred pretekmi sú prípravy v záverečnej fáze a organizátori ťažia aj zo skúseností, ktoré nadobudli počas nedávnych ročníkov SP. Pozitívne sa k prípravám vyjadril aj kontrolór Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Wojciech Gajewski, ktorý štvrtkovými testami označil sneh na trati za vyhovujúci.



V Jasnej očakávajú počas súťažného víkendu vyše 11.500 divákov a tomu zodpovedajú aj prípravy. V organizačnom tíme pozostávajúcom z ôsmich komisií je približne 900 ľudí. "Sú to do veľkej miery nadšenci, ktorí milujú tento šport a dobrovoľníci, ktorí sa starajú o prípravu trate, sťahovanie snehu či rôzne práce v infraštruktúre," prezradil predseda OV Audi FIS SP 2024 Jiří Trumpeš, ktorý pripomenul, že jeho tím pracuje už od mája. "Momentálne sme už vo finálnej fáze príprav. Prebieha výstavba objektov v cieli, za sebou máme aj kontrolu snehu. Od piatku sa pustíme do napúšťania trate, aby poriadne vymrzla a bola čo najtvrdšia."







Tradičnou výzvou pre organizátorov bude doprava fanúšikov do dejiska. "Autobusy budú už od 4.30 voziť návštevníkov do dejiska. Ak sa chcú diváci včas dostať na podujatie, tak im odporúčam prísť čo najskôr, medzi 4.- 6. hodinou, na záchytné parkoviská pri Liptovskom Mikuláši. Už od 6.30 budú nachystané gastro stánky, takže ľudia sa nemusia obávať, že by si už takto skoro nemohli dať čaj alebo niečo zjesť. Hlavná inštrukcia pre fanúšikov je, aby prišli včas," poznamenal Trumpeš.



Počas súťažného víkendu bude stredisko v Jasnej v plnej prevádzke s výnimkou troch súťažných zjazdoviek. Športovú riaditeľku pretekov Janu Palovičovú tešila aj pozitívna spätná väzba od pretekárov, ktorí si už vyskúšali trať. Vo štvrtok sa medzi slalomovými bránkami preháňalo slovinské družstvo. "Snehu máme veľa a dôležité je, že je kompaktný. Máme za sebou už niekoľko ročníkov SP, no nikdy to nie je rutina. Ide o exteriérový šport, takže vždy nás niečo môže prekvapiť. Je však pravda, že máme viac skúseností a vieme si prácu v tíme lepšie rozdeliť," poznamenala Palovičová.