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Jasná je pred koncom prvej fázy príprav na SP, Paško: Veľa stresu
V slovenskom stredisku sa najskôr uskutoční obrovský slalom a o deň neskôr slalom. Jasná predtým hostila v ére samostatnosti podujatie SP v rokoch 2016, 2021 a 2024.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Už len 74 dní zostáva do začiatku pretekov Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej. Podujatie sa uskutoční od 23. do 24. januára 2027, organizátori v utorok odhalili verejnosti viaceré novinky, vrátane víťazných trofejí.
V slovenskom stredisku sa najskôr uskutoční obrovský slalom a o deň neskôr slalom. Jasná predtým hostila v ére samostatnosti podujatie SP v rokoch 2016, 2021 a 2024. Práve pri tom poslednom si Slovenka Petra Vlhová na domácom svahu roztrhla väzy v kolene a viac ako dva roky súťažne neštartovala. „Pred tromi rokmi sa nám niečo podarilo nastaviť, je to úžasný event. Ale ľahšie je dostať sa na vrchol ako sa tam udržať. Pre nás preto bude dôležité udržať sa na ňom,“ povedal Martin Paško, prezident Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
Zároveň vyzval fanúšikov, aby neodkladali kúpu vstupeniek na podujatie. „Máme obmedzené kapacity, nevieme uspokojiť všetkých. Preto žiadam každého aby nenechával kúpu vstupeniek na poslednú chvíľu, aby nebol smutný.“
Paško potom priblížil stav organizácie a opäť zdôraznil úspech, ktorý sa udelením organizácie pretekov podaril. „Dnes je to veľa stresu a práce. Ale Svetový pohár nám prináša športová diplomacia, dostať toto podujatie má Slovensko je obrovský úspech. Keď si to premeníme do čísel, tak medzi dvanásť obrákov a desať slalomov sa dostala naša krajina. Navyše sem dostaneme svetovú špičku. Preteky sleduje 150 miliónov ľudí, čo nám pomôže odprezentovať Slovensko. A potom je tu motivačná zložka, teda dostať viac detí na lyže. A samozrejme sú tu fanúšikovia, tí naši patria medzi najlepších na svete. To je pre nás veľmi dôležité.“
Prezident zväzu tiež uviedol, že 16. januára zväz uzavrie finálnu nomináciu na preteky a je presvedčený, že Petra Vlhová a Rebeka Jančová budú na štarte. Mladšia z nich sa na podujatie teší hoci si nedávno prešla problémami. „V rámci minulého roka som mala viaceré štarty v SP, ktoré naozaj do polovice alebo do trištvrťky trate nevyzerali vôbec zle. Ja som naozaj lyžiarsky schopná ísť v rámci tých top 30. Ale jednoducho som to nedokázala udržať. Riešili sme dlhšie aj s trénermi aj s lekármi, že čo sa v podstate deje, že prečo to nedokážem udýchať, prečo nevládzem. Mysleli sme najprv, že kondičná stránka je veľmi slabá. Ale ukázalo sa, že mám astmu, tá sa môže vytvoriť aj vysokou záťažou v nadmorských výškach a chladom. Naviac to v podstate aj ten chlad ovplyvňuje. Ale už mám nastavenú liečbu v rámci nejakých liekov a inhalátorov a v podstate verím, že mi to pomôže, aby som to mohla lepšie udýchať,“ prezradila Jančová.
V Jasnej sa predstavila aj pred dvoma rokmi, v obrovskom slalome obsadila 46. miesto. „Jasná je výnimočná, lebo sú to domáce preteky. Mám spred dvoch rokov krásne spomienky, bola úžasná atmosféra. Jasná patrí za mňa medzi preteky s najlepšou atmosférou a jednou z najlepších pripraveností. Chcela by som sa ukázať v čo najlepšom svetle. Je to kopec, kde treba od hora dole spraviť čo najmenej chýb. Lebo ten kopec je tak špecifický, že každú jednu chybu vám zráta. V príprave sme si veci nastavili tak, že smeruje na MS v Crans Montane, Jasná je tesne predtým. Takže som snáď dobre nastavená na vrchol sezóny.“
Predseda organizačného výboru Peter Pukalovič prezradil ďalšie novinky a dodal, že prvá fáza príprav je prakticky hotová: „Teraz sme sa sústredili na to, aby sme spravili čo najviac vecí, ktoré sa dejú pred zimou. To znamená zakopanie optických káblov, postavenie televíznych veží, príprava pódií. Teda presne to, čo už nie je možné dotiahnuť do strediska keď napadne sneh. Teda aj kontajnery, časomer a podobne. Možno to znie zvláštne, ale musí to byť pred zimou a odchádza to, keď bude po zime. Myslím, že tam sme na 90 percent hotoví. Teraz sa samozrejme zameriavame na prípravu trate, to znamená, aby sa kvalitne zasnežilo a všetko okolo, ale toto má spoločnosť TMR ´zmáknuté´, pretože je to v ich záujme, aby sezóna dobre dopadla. A teraz budeme pripravovať tie zvyšné veci, to znamená objednávať bannery na trať, nafukovačky, siete, musíme dotiahnuť ubytovanie pretekárok a samozrejme program pre ľudí a dopravu do strediska. Tým, že očakávame, že zasa bude uzatvorená dolina, tak k dispozícii bude skoro 200 autobusov a potom rôzne kapely, ktoré zabavia ľudí, keď sa už dostanú do strediska, aby zostali čo najdlhšie.“
Organizátori predstavili aj trofeje pre pretekárky na stupňoch víťazov, vyrobila ich svetovo uznávaná umelkyňa Gordana Glass.
V slovenskom stredisku sa najskôr uskutoční obrovský slalom a o deň neskôr slalom. Jasná predtým hostila v ére samostatnosti podujatie SP v rokoch 2016, 2021 a 2024. Práve pri tom poslednom si Slovenka Petra Vlhová na domácom svahu roztrhla väzy v kolene a viac ako dva roky súťažne neštartovala. „Pred tromi rokmi sa nám niečo podarilo nastaviť, je to úžasný event. Ale ľahšie je dostať sa na vrchol ako sa tam udržať. Pre nás preto bude dôležité udržať sa na ňom,“ povedal Martin Paško, prezident Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
Zároveň vyzval fanúšikov, aby neodkladali kúpu vstupeniek na podujatie. „Máme obmedzené kapacity, nevieme uspokojiť všetkých. Preto žiadam každého aby nenechával kúpu vstupeniek na poslednú chvíľu, aby nebol smutný.“
Paško potom priblížil stav organizácie a opäť zdôraznil úspech, ktorý sa udelením organizácie pretekov podaril. „Dnes je to veľa stresu a práce. Ale Svetový pohár nám prináša športová diplomacia, dostať toto podujatie má Slovensko je obrovský úspech. Keď si to premeníme do čísel, tak medzi dvanásť obrákov a desať slalomov sa dostala naša krajina. Navyše sem dostaneme svetovú špičku. Preteky sleduje 150 miliónov ľudí, čo nám pomôže odprezentovať Slovensko. A potom je tu motivačná zložka, teda dostať viac detí na lyže. A samozrejme sú tu fanúšikovia, tí naši patria medzi najlepších na svete. To je pre nás veľmi dôležité.“
Prezident zväzu tiež uviedol, že 16. januára zväz uzavrie finálnu nomináciu na preteky a je presvedčený, že Petra Vlhová a Rebeka Jančová budú na štarte. Mladšia z nich sa na podujatie teší hoci si nedávno prešla problémami. „V rámci minulého roka som mala viaceré štarty v SP, ktoré naozaj do polovice alebo do trištvrťky trate nevyzerali vôbec zle. Ja som naozaj lyžiarsky schopná ísť v rámci tých top 30. Ale jednoducho som to nedokázala udržať. Riešili sme dlhšie aj s trénermi aj s lekármi, že čo sa v podstate deje, že prečo to nedokážem udýchať, prečo nevládzem. Mysleli sme najprv, že kondičná stránka je veľmi slabá. Ale ukázalo sa, že mám astmu, tá sa môže vytvoriť aj vysokou záťažou v nadmorských výškach a chladom. Naviac to v podstate aj ten chlad ovplyvňuje. Ale už mám nastavenú liečbu v rámci nejakých liekov a inhalátorov a v podstate verím, že mi to pomôže, aby som to mohla lepšie udýchať,“ prezradila Jančová.
V Jasnej sa predstavila aj pred dvoma rokmi, v obrovskom slalome obsadila 46. miesto. „Jasná je výnimočná, lebo sú to domáce preteky. Mám spred dvoch rokov krásne spomienky, bola úžasná atmosféra. Jasná patrí za mňa medzi preteky s najlepšou atmosférou a jednou z najlepších pripraveností. Chcela by som sa ukázať v čo najlepšom svetle. Je to kopec, kde treba od hora dole spraviť čo najmenej chýb. Lebo ten kopec je tak špecifický, že každú jednu chybu vám zráta. V príprave sme si veci nastavili tak, že smeruje na MS v Crans Montane, Jasná je tesne predtým. Takže som snáď dobre nastavená na vrchol sezóny.“
Predseda organizačného výboru Peter Pukalovič prezradil ďalšie novinky a dodal, že prvá fáza príprav je prakticky hotová: „Teraz sme sa sústredili na to, aby sme spravili čo najviac vecí, ktoré sa dejú pred zimou. To znamená zakopanie optických káblov, postavenie televíznych veží, príprava pódií. Teda presne to, čo už nie je možné dotiahnuť do strediska keď napadne sneh. Teda aj kontajnery, časomer a podobne. Možno to znie zvláštne, ale musí to byť pred zimou a odchádza to, keď bude po zime. Myslím, že tam sme na 90 percent hotoví. Teraz sa samozrejme zameriavame na prípravu trate, to znamená, aby sa kvalitne zasnežilo a všetko okolo, ale toto má spoločnosť TMR ´zmáknuté´, pretože je to v ich záujme, aby sezóna dobre dopadla. A teraz budeme pripravovať tie zvyšné veci, to znamená objednávať bannery na trať, nafukovačky, siete, musíme dotiahnuť ubytovanie pretekárok a samozrejme program pre ľudí a dopravu do strediska. Tým, že očakávame, že zasa bude uzatvorená dolina, tak k dispozícii bude skoro 200 autobusov a potom rôzne kapely, ktoré zabavia ľudí, keď sa už dostanú do strediska, aby zostali čo najdlhšie.“
Organizátori predstavili aj trofeje pre pretekárky na stupňoch víťazov, vyrobila ich svetovo uznávaná umelkyňa Gordana Glass.