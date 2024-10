Jašš po prehre s Bilbaom: Nemáme sa za čo hanbiť

Európsky pohár – J-skupina:



BC Prievidza – Bilbao Basket 61:84 (33:42)



Prievidza: Jordan 17, Smith 13, Krestinin 7, Dean 4, Jackson 2 (Hlivák a Raitanen po 5, Jašš 3, Bolek, Kincel, Lukáč a Mrviš 0)



Najviac bodov Bilbaa: Dominguez 17, Pantzar 14, De Riddler 11



TH: 6/3 – 16/14, fauly: 19 - 16, trojky: 10 - 10, rozhodovali: Maestre (Fr.), Last (Hol.), Krajnč (Slov.), štvrtiny: 24:22, 9:20, 15:16, 13:26, 2694 divákov /vypredané/.







Hlasy po zápase:



Saša Jankovič, tréner Prievidze: "Verím, že diváci to ocenili. Moje očakávania moji hráči naplnili. Pred 48 hodinami sme mali ťažký zápas. Samozrejme, s takýmto mužstvom hrať na vysokom leveli je ťažké, ale nedá sa nikomu nič vyčítať. Každý hráč, ktorý nastúpil na ihrisko, tak bojoval. Vyhrali sme prvú štvrtinu, boli sme v hre minútu-dve do konca polčasu. Kvalita skôr, či neskôr sa musela ukázať. Bilbao má 12 rovnocenných hráčov, je to silné družstvo a gratulujem im k zaslúženej výhre."



Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: "Určite sme si inak predstavovali druhý polčas. My sme chceli na nich vybehnúť a dotiahnuť sa. To sa nám, bohužiaľ, nepodarilo. Bilbao hralo fyzickú obranu, možno na jednu-dve výnimky, keď sme dali ľahké koše, tak všetko ostatné boli ťažké a nevypracované strely v posledných sekundách. Ťažko sa nám presadzovalo, hrali naozaj tvrdú obranu a natiahli to na 20 bodov. Potom si to už udržiavali."



Marek Jašš, hráč Prievidze: "Krásny pocit, keď sa naplní celá hala. Energia a atmosféra bola úžasná, poháňalo nás to dopredu, aby sme zo seba dali viac ako sto percent. Každý jeden hráč si to užil. Trošku sme smutní z toho, že sa nám nepodarilo vyhrať, lebo do každého stretnutia ideme s tým, že chceme uspieť. Stál oproti nám kvalitný súper z kvalitnej súťaže, ale myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Dali sme do toho všetko a ideme ďalej hlavou hore do ďalších bojov."

Na snímke hlavný tréner BC Prievidza Saša Jankovič v zápase 3. kola J-skupiny Európskeho pohára (EP) FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza - Bilbao Basket v utorok 22. októbra 2024 v Prievidzi. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Ďalší program J-skupiny EP FIBA:



streda 23. októbra, 18.00: BC Balkan Botevgrad – BC Kutaisi 2010



streda 30. októbra: BC Kutaisi 2010 – BC Prievidza (17.00 h), BC Balkan Botevgrad – Bilbao Basket (18.00 h)

Aktuálna tabuľka J-skupiny:



1. Bilbao 3 3 0 267:173 6



2. Prievidza 3 2 1 227:223 5



3. Kutaisi 2 0 2 126:165 2



4. Balkan 2 0 2 125:184 2



Prievidza 22. októbra (TASR) – Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali v J-skupine Európskeho pohára FIBA prvú prehru. Vo svojom treťom vystúpení v skupinovej fáze podľahli doma španielskemu Bilbau 61:84. V neúplnej tabuľke im zostáva druhé miesto.Najbližšie sa zverenci trénera Saša Jankoviča predstavia vonku, v stredu 30. októbra o 17.00 h na palubovke gruzínskeho Kutaisi.Vypredaná prievidzská hala sa od úvodných momentov bavila na oboch stranách efektnými akciami. Domáci a hostia nasadili vysoké tempo, navyše im to ofenzívne mimoriadne padalo. Bilbao začalo o čosi lepšie, ale Prievidza sa nezľakla papierového favorita a úsekom 10:1 sa dostala v prvej štvrtine do zaslúženého vedenia. Jasným bodovým lídrom nielen tejto sekvencie, ale aj domáceho tímu bol Smith. Hostia však ukázali svoju kvalitu, keď v priebehu niekoľkých momentov stiahli, domáci však vyhrali prvú štvrtinu 24:22. V druhej časti pokračovalo vysoké tempo a tiež strelecká efektivita Smitha s Jordanom, ale potom začal preberať taktovku nad stretnutím španielsky tím. Oveľa intenzívnejšia obrana robila Prievidzi problémy, len s veľkými ťažkosťami sa presadzovala. Bilbao si naopak pomohlo kolektívnym výkonom a úsekom 16:4, vďaka čomu išlo na polčasovú prestávku za stavu 42:33.V tretej štvrtine sa pritvrdilo a bolo to celkovo oveľa intenzívnejšie, čo sa odrazilo aj na nižšom počte nastrieľaných bodov na oboch stranách. Hostia sa dostali do dvojciferného náskoku, ktorý si dokázali kontrolovať. Domáci sa dostali viackrát do výraznejšieho tlaku, ale z dlhodobého hľadiska sa nedokázali priblížiť. Pred poslednou periódou prehrávali 48:58. O osude stretnutia rozhodol začiatok štvrtej štvrtiny. Prievidza ho odštartovala 3:13 a Bilbao sa dostalo do komfortného vedenia, ktoré už nepustilo z rúk. Slovenský zástupca sa ešte snažil skorigovať manko, ale hostia už nič také nepripustili.