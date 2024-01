Jastremská postúpila cez Noskovú do semifinále Australian Open

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Dajana Jastremská (Ukr.) - Linda Nosková (ČR) 6:3, 6:4



Melbourne 24. januára (TASR) - Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská postúpila do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V stredajšom štvrťfinále zdolala Češku Lindu Noskovú v dvoch setoch 6:3, 6:4. Kvalifikantka nastúpi v semifinále proti víťazke duelu medzi Ruskou Annou Kalinskou a Čeng Čchin-wen z Číny.Jastremská sa tak stala len druhou kvalifikantkou, ktorá postúpila na Australian Open do semifinále v Open ére. Naposledy sa to podarilo Austrálčanke Christine Matisonovej v roku 1978. Dvadsaťtriročná Ukrajinka vyhrala pred podujatím grandslamový zápas naposledy na US Open 2020 pred svojou dočasnou suspendáciou pre podozrenie z dopingu. Nosková vyradila v predošlých fázach svetovú jednotku Igu Swiatekovú a Ukrajinku Jelinu Svitolinovú, proti ktorej nastúpila v 4. kole, zápas skrečovala.V stredu sa ako prvá dostala k brejku práve ona v treťom geme. Jastremská si ho však zobrala hneď späť, súperke vzala ešte jeden servis a využila prvý setbal. V druhom dejstve prelomila podanie mladej Češky v siedmom geme a premenila aj prvý mečbal. "," uviedla víťazka pre akreditované médiá. Stala sa tak treťou semifinalistkou po Američanke Coco Gauffovej a Arine Sobolenkovej z Bieloruska. Tie proti sebe nastúpia vo štvrtok v repríze finále vlaňajšieho US Open.