Javorček by v lete mohol posilniť Slaviu Prahu

Praha 7. mája (TASR) - Český futbalový klub SK Slavia Praha by v lete mohol angažovať slovenského reprezentanta Dominika Javorčeka. Dvadsaťdvaročný obranca je v súčasnosti na hosťovaní v bundesligovom Kieli, stále je však kmeňovým hráčom MŠK Žilina.



Tréner Slavie Jindřich Trpišovský hovoril po víkendovom ligovom zápase na pozápasovej tlačovej konferencii, že sa obzerá po posilách do tímu v nemeckej Bundeslige. Javorček by mal podľa informácií českého Denníka Šport nahradiť na poste ľavého obrancu El Hadjiho Malicka Dioufa. „Záujem je aj zo strany hráča. Slavia je momentálne v kontakte so Žilinou. Domino je v Bundeslige na očiach a nejde o jedinú ponuku, aj keď v Kieli neodohral toľko, ako by sme si predstavovali. V zápasoch ho však bolo vidieť, jeho fyzické parametre s pojatím hry ho predurčujú k modernému futbalu,“ uviedol Javorčekov agent Michal Holeščák.



Reprezentant Slovenska sa po sezóne vráti do Žiliny, jeho hosťovanie v Kieli bolo bez opcie na prestup. Javorček odohral v najvyššej nemeckej súťaži doteraz 13 duelov, dvakrát zaznamenal asistenciu. Podľa portálu transfermarkt.com sa jeho súčasná trhová hodnota pohybuje okolo sumy 550-tisíc eur. V prípade zrealizovaného prestupu by hral v nasledujúcom ročníku ligovú fázu Ligy majstrov, ktorú má Slavia ako už istý majster Česka istú.