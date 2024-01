Javorčík bude asistovať Russellovi, víťazná premiéra Gachulinca

Banská Bystrica 20. januára (TASR) – Hokejisti Zvolena sa po troch prehrách v rade v piatok večer tešili z triumfu na ľade rivala Banskej Bystrice v 37. kole Tipos extraligy. Nastrieľali až sedem gólov, pričom inkasovali tri. O plnom bodovom zisku rozhodli v záverečnom dejstve štyrmi presnými zásahmi a dostali sa tak opätovne do prvej šestky tabuľky, ktorá zaručuje priamu účasť v play off.



"Hráčov sme žiadali o dobrý výkon a chceli sme od nich, aby to nebolo dve tretiny, ako sa to stávalo v predošlých zápasoch, ale aby si dobrý výkon udržali celý zápas. Kľúčový moment bola chvíľa, kedy súper veľmi rýchlo vyrovnal na 3:3, ale my sme naďalej pokračovali v hre, ktorú sme sa snažili nadizajnovať. To bolo rozhodujúce. Podarilo sa nám dať aj pekné góly, aj šťastné góly, to treba priznať, ale celý zápas sme išli víťazstvu oproti a nakoniec prišlo," vyjadril sa zvolenský kouč Norbert Javorčík, ktorý je pri tíme v úlohe hlavného trénera iba dočasne. K mužstvu by sa mal v v sobotu pripojiť a tento post zaujať Kanaďan Jamie Russell. "Ešte neviem, či bude v nedeľu viesť mužstvo v zápase. Ja po rozhovoroch s manažmentom klubu budem asistentom kanadskému trénerovi. Rád s ním budem spolupracovať. Vízia vedenia klubu je takáto," dodal Javorčík.



Zvolenčania pred derby stretnutím s Banskou Bystricou na rýchlo zrealizovali aj jednu hráčsku výmenu. Do bratislavského Slovana išiel obranca Branislav Kubka a pod Pustý hrad opačným smerom putoval takisto obranca Daniel Gachulinec. Ten absolvoval napokon víťaznú premiéru pri Hrone, ku ktorej povedal: "Som rád, že pri mojom prvom zápase sa hneď vyhralo. Treba takto pokračovať ďalej. Nepozerám sa už na to čo bolo, prišiel som do Zvolena hrať hokej a pomôcť mu čo najviac ako sa len bude dať. Verím, že budeme hrať dobre a nadviažeme na tento výkon a budeme vyhrávať aj naďalej.“



Gachulinec netajil, že ho výmena prekvapila: "Môj prestup sa zrodil zo dňa na deň, nečakal som to, upieklo sa to rýchlo. Vo štvrtok som sa zbalil a v piatok som už hral. Prišiel som len v piatok ráno na rozkorčuľovanie a prakticky som nestihol nič. Som rád, že moja premiéra je víťazná, v šatni je dobrá nálada.“



O dobrej nálade v kabíne nemohol po zápase hovoriť tréner Banskej Bystrice Raimo Helminen. Jeho zverenci urobili príliš veľa chýb a tie znamenali tretiu prehru v rade. Hostia hrali výborne. Pre nás to bol náročný zápas a inkasovať sedem gólov, to je jednoducho príliš a to je náš problém. Je ťažké pomýšľať na víťazstvo, ak umožníte súperovi streliť sedem gólov. Zvolen predviedol dobrý výkon, my určite máme čo robiť a naprávať, povedal fínsky kouč.