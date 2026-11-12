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Jaworski na vlastnú žiadosť skončil v Liptovskom Mikuláši

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jaworski odohral 16 stretnutí, v ktorých nazbieral 11 bodov za šesť gólov a päť asistencií.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 12. novembra (TASR) - Americký hokejový útočník John Jaworski ukončil pôsobenie v tíme HK 32 Liptovský Mikuláš. Dvadsaťšesťročný center opustil káder účastníka Tipsport ligy na vlastnú žiadosť z osobných dôvodov a rozhodol sa vrátiť späť do USA.

Jaworski odohral 16 stretnutí, v ktorých nazbieral 11 bodov za šesť gólov a päť asistencií. „Johnovi ďakujeme za odvedenú prácu a prajeme mu veľa šťastia vo svojej kariére,“ napísal priebežne štvrtý tím najvyššej slovenskej súťaže na sociálnej sieti. Liptovský Mikuláš bol pre Jaworského prvým pôsobiskom v Európe.
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