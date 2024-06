Jazdecký Danube Equestrian Festival privíta maximálny počet 13 tímov

Bratislava 11. júna (TASR) - Na tohtoročných parkúrových pretekoch Danube Equestrian Festival sa zúčastní maximálny počet trinástich národných tímov. Podujatie je na programe od stredy do nedele a takmer 400 koní z 25 krajín bude hostiť Šamorín. Medzi jednotlivcami sú aj zámorskí jazdci a najväčšiu pozornosť púta český tím, ktorý patrí k európskej špičke.



Pohár národov EEF Series je na programe v piatok a okrem Česka a Slovenska budú jeho súčasťou aj Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Holandsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Dánsko, Rumunsko, Taliansko a držiteľ voľnej karty Turecko. Organizátori museli z kapacitných dôvodov odmietnuť Kanadu i USA, no z týchto dvoch krajín sú jazdci medzi jednotlivcami. "Očakávania sú veľké, sú prihlásené veľké mená. Máme výrazne viac koní ako minulé roky. Šamorín nám dáva úplne iné možnosti, teším sa, budú to štyri dni plné konského športu. Verím, že ľudia si to prídu užiť," uviedol prezident pretekov Peter Pukalovič pre TASR. Kvalitatívne najviac púta pozornosť český tím, ktorého členovia patria k európskej špičke. V Šamoríne budú Nikola Bieliková, Anna Kellnerová, Miloslav Příhoda a Sara Vingrálková.



Minuloročná edícia Danube Equestrian Festival bola na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, predvlani bolo unikátnym dejiskom Tyršovo nábrežie. Pukalovič však pripomenul, že pre koniarov je zaujímavý aj X-Bionic Sphere. "Tie dva ročníky boli výnimočné a Šamorín je rovnako výnimočne miesto. Pre konský svet je Šamorín ešte lepší. Netradičné miesta bavili všetkých, ale toto je pre koniarov veľmi zaujímavé," povedal prezident pretekov. Priznal aj to, že Šamorín nebol prvá možnosť: "Pôvodná myšlienka bola spolupracovať s Oktagonom, najprv mal byť Oktagon a potom my. Niečo, ako minulý rok s koncertom Depeche Mode. Oktagon sa však rozhodol ísť do Prahy a my sme zvolili Šamorín."



Domáci tím obhajuje tento rok tretie miesto z pohára národov. V Šamoríne sa predstaví tím v zložení Radovan Šillo, Bronislav Chudyba, Dominika Gálová, David Horváth a náhradník Peter Kopecký. Tento rok obsadili okrem iného štvrté miesto na Pohári národov v nemeckom Mannheime. "Družstvo sa od minulého roka nezmenilo - začne Gálová, potom bude pokračovať Hovráth, Chudyba a ja pôjdem na záver. Kone nám skáču veľmi dobre, videli sme to na niekoľkých podujatiach. Preto naozaj očakávam, že by sa nám mohol podariť dobrý úspech," zhodnotil Šillo. Priznal, že predošlé dva ročníky mali svojskú atmosféru, no pripomenul, že Šamorín je lepší pre samotné kone. "Minulý rok to malo úplne inú atmosféru, Bratislava je iná s väčšou kulisou atmosférou. V Šamoríne sa tí ľudia roztratia, ale podmienky sú výborné. Pre nás je to asi lepšie s ľuďmi, ale pre koníky určite v Šamoríne," dodal Šillo pre TASR.