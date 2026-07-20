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Dve britské jazdkyne zahynuli pri rôznych nehodách
Fouracreová utrpela vo veku 34 rokov smrteľné zranenia pri páde z koňa Rhubarbsfox Brittania v Swalcliffe Parku v anglickom Oxfordshire.
Autor TASR
Londýn 19. júla (TASR) - Britské jazdkyne Sophie Fouracreová a Kerry Donoghueová zahynuli v sobotu pri dvoch rôznych nehodách počas terénnej časti súťaží v jazdeckej všestrannosti. Informovala o tom organizácia British Eventing.
Fouracreová utrpela vo veku 34 rokov smrteľné zranenia pri páde z koňa Rhubarbsfox Brittania v Swalcliffe Parku v anglickom Oxfordshire. O niekoľko hodín neskôr zomrela 42-ročná Donoghueová po incidente s koňom Carneyhaugh Rua v Penrith v grófstve Cumbria. Oba kone vyšetrili veterinári a nezistili u nich žiadne zranenia. British Eventing vykoná v súlade so svojimi postupmi dôkladné preskúmanie oboch nehôd.
„Komunita British Eventing má zlomené srdce. V mene všetkých z British Eventing chcem v tomto zničujúcom období vyjadriť najhlbšiu sústrasť rodinám, priateľom a blízkym Kerry a Sophie. Stratu dvoch členiek našej rodiny všestrannosti v priebehu jedného dňa je takmer nemožné opísať slovami. Vieme, že smútok z týchto udalostí bude celý šport ešte dlho hlboko pociťovať,“ uviedla výkonná riaditeľka British Eventing Rosie Williamsová podľa DPA.
Fouracreová utrpela vo veku 34 rokov smrteľné zranenia pri páde z koňa Rhubarbsfox Brittania v Swalcliffe Parku v anglickom Oxfordshire. O niekoľko hodín neskôr zomrela 42-ročná Donoghueová po incidente s koňom Carneyhaugh Rua v Penrith v grófstve Cumbria. Oba kone vyšetrili veterinári a nezistili u nich žiadne zranenia. British Eventing vykoná v súlade so svojimi postupmi dôkladné preskúmanie oboch nehôd.
„Komunita British Eventing má zlomené srdce. V mene všetkých z British Eventing chcem v tomto zničujúcom období vyjadriť najhlbšiu sústrasť rodinám, priateľom a blízkym Kerry a Sophie. Stratu dvoch členiek našej rodiny všestrannosti v priebehu jedného dňa je takmer nemožné opísať slovami. Vieme, že smútok z týchto udalostí bude celý šport ešte dlho hlboko pociťovať,“ uviedla výkonná riaditeľka British Eventing Rosie Williamsová podľa DPA.