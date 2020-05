Jazdectvo: ME 2021 vo Francúzsku zrušili pre kolíziu s OH v Tokiu

Paríž 9. mája (TASR) - Európska jazdecká federácia (EEF) v sobotu oznámila zrušenie budúcoročných majstrovstiev Európy pre termínovú kolíziu s OH v Tokiu. Podujatie sa malo uskutočniť od 11. do 15. augusta 2021 vo francúzskom Haras du Pin.



Francúzska jazdecká federácia o verdikte EEF informovala v tlačovej správe s tým, že normandské dejisko sa bude uchádzať o šampionát v roku 2023. Organizátori pôvodne uvažovali, že ME preložia, napokon sa s európskym riadiacim orgánom rozhodli pre zrušenie. Informovala agentúra AFP.