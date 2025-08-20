Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Švajčiarsky tím suspendoval olympijského medailistu Schwizera

Na snímke Pius Schwizer. Foto: TASR/AP

Švajčiarska jazdecká federácia sa odvolala na správy z médií, ktoré informovali o právnych záležitostiach, ktorým čelí Schwizer.

Autor TASR
Bern 20. augusta (TASR) - Švajčiarsky jazdecký tím suspendoval olympijského víťaza Piusa Schwizera z reprezentácie pre podozrenia z finančných dlhov. Šesťdesiattriročný jazdec reprezentoval Švajčiarsko na OH 2024 v Paríži v skokoch družstiev a bol v tíme, ktorý získal bronz na OH 2008 v Pekingu.

Švajčiarska jazdecká federácia sa odvolala na správy z médií, ktoré informovali o právnych záležitostiach, ktorým čelí Schwizer. „Súčasná situácia Piusa Schwizera už nie je zlučiteľná s požiadavkami potrebnými na reprezentovanie Švajčiarska na najvyššej úrovni,“ uviedla federácia a dodala, že stále môže súťažiť ako nezávislý jednotlivec. Švajčiarske médiá informovali, že polícia minulý týždeň navštívila Schwizerovu farmu a odobrala niekoľko koní v súvislosti s pohľadávkami veriteľov na nezaplatené dlhy.
