JBL Jump Fest aj s trojicou medailistov z majstrovstiev sveta
Aj 11. ročník JBL Jump Festu zostáva pre divákov úplne bezplatný. Organizátori zároveň pripravujú viacero noviniek aj v zóne pre fanúšikov.
Košice 14. mája (TASR) - Trojica medailistov z majstrovstiev sveta a juniorský svetový rekordér sa predstavia na tohtoročnom mítingu JBL Jump Fest, ktorý zaplní centrum Košíc v stredu 27. mája od 20.00 h. Diváci sa môžu tešiť na absolútnu svetovú špičku v mužskom trojskoku a jedno z najsilnejších štartových polí v histórii podujatia.
Len niekoľko dní po oznámení výstavby novej nábehovej rampy organizátori 11. ročníka populárneho podujatia so „streetovým“ formátom predstavili aj hviezdne mená, ktoré nový sektor preveria v praxi. Nová rampa bude pokrytá fialovým povrchom Mondo – identickým s tým, ktorý využili atléti počas olympijských hier v Paríži.
Víťaz JBL Jump Festu z roku 2024, halový majster sveta z Belehradu 2022 a dvojnásobný medailista z MS (striebro Budapešť 2023, bronz Tokio 2025) Lázaro Martínez sa do Košíc vráti, aby obhajoval predvlaňajší triumf. Mimoriadnu pozornosť púta aj talentovaný Jaydon Hibbert pôvodom z Jamajky, aktuálne súťažiaci pod neutrálnou vlajkou. Dvadsaťjedenročný atlét drží juniorský svetový rekord výkonom 17,75 m (z roku 2024) a jeho osobné maximum má hodnotu 17,87 m.
Nabitú zostavu doplnia ich krajania – strieborný medailista z nedávnych halových majstrovstiev sveta v Toruni Jordan Scott z Jamajky (osobný rekord 17,52) a bronzový z MS 2023 Cristian Nápoles z Kuby (17,40). „Zostava trojskokanov, ktorú sa nám podarilo poskladať, má všetky predpoklady na to, aby bol rekord mítingu 17,20 m Andyho Díaza Hernándeza z roku 2023 vážne ohrozený. Nová nábehová rampa by mohla vyhovovať najmä atlétom trénujúcim v Severnej Amerike, kde sa podobné zariadenia používajú bežne. Zároveň to bude výnimočný zážitok pre deti a mládež, ktoré budú mať svetové hviezdy doslova na dosah ruky,“ povedal manažér mítingu Peter Samuelis pre portál atletika.sk.
Súťaž elitných trojskokanov so strieborným štatútom World Athletics Continental Tour sa tentoraz uskutoční bez slovenskej účasti. Tomáš Veszelka momentálne dobieha tréningové manko a do letnej sezóny vstúpi neskôr.
Nové zariadenie pre horizontálne skoky vzniká vďaka podpore Fondu na podporu športu a naplno sa začne využívať už od utorkového rána, keď štartuje mládežnícky program podujatia. Po mladých športovcoch si nový povrch vyskúšajú aj účastníci populárnej kategórie Open, ktorá predstavuje v dráhovej atletike unikátny koncept. „To, čo poznáme z masových behov, je v dráhovej atletike stále veľmi zriedkavé. Mítingov, na ktoré atléti cestujú z celého sveta na vlastné náklady, je minimum. My máme to šťastie, že môžeme tento miniatletický štadión postaviť priamo v centre mesta a športovci sa k nám pravidelne vracajú. Aktuálna štartová listina zahŕňa atlétov z 11 krajín,“ uviedol zakladateľ podujatia Stanislav Návesňák.
