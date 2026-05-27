JBL Jump Fest v Košiciach ovládli Nicholsová a rekordný Scott
Triumf z minulého roka mala obhajovať Švédka Khaddi Sagniaová, no tá sa z podujatia odhlásila.
Autor TASR
Košice 27. mája (TASR) - Americká diaľkarka Monae Nicholsová a jamajský trojskokan Jordan Scott sa stali víťazmi 11. ročníka atletického podujatia JBL Jump Fest 2026 v Košiciach. Dvadsaťsedemročná strieborná medailistka z halových MS v roku 2024 dosiahla v prvej sérii výkon 669 cm. Scott, svetová dvojka z Jamajky, skočil 17,44 m, čím prekonal doterajší rekord podujatia o 24 cm. Jediná slovenská reprezentantka v kategórii Elite Dominika Švaňová obsadila siedmu priečku s výkonom 582 cm.
Triumf z minulého roka mala obhajovať Švédka Khaddi Sagniaová, no tá sa z podujatia odhlásila. Jej najlepší minuloročný výkon (669 cm) už pri svojom prvom skoku vyrovnala strieborná spred roka Nicholsová. Američanke dýchala na chrbát Ackelia Smithová z Jamajky, ktorá pri svojom druhom pokuse skočila svoje sezónne maximum 650 cm. Na prvé miesto jej to však nestačilo a Nicholsová tak pridala k triumfu na prvom tohtoročnom podujatí Diamantovej ligy v Šanghaji ďalšie víťazstvo. Smithová si neudržala striebornú pozíciu, keďže ju o tri centimetre prekonala 28-ročná Francúzka Hilary Kpatchaová a Jamajčanka tak získala bronz.
Slovensko mala v súťaži reprezentovať skokanská jednotka Paula Perončíková, no zranenie jej nedovolilo štartovať. Šancu tak dostala 18-ročná Dominika Švaňová. Tá však za svojím osobným aj sezónnym maximom zaostala a s výkonom 582 cm skončila na siedmom mieste.
Organizátori neskrývali snahu o nový rekord podujatia v mužskom trojskoku, ktorý patril Andymu Diazovi Hernandezovi (17,20 m). Hneď pri prvých pokusoch bola táto méta prekonaná, keď strieborný Jamajčan z uplynulých halových MS Scott doletel na hodnotu 17,43 m. Ten sa dokázal pri svojom štvrtom skoku ešte o centimeter zlepšiť. Táto disciplína sa skákala prvýkrát po dvoch rokoch a víťazstvo obhajoval halový majster sveta z Belehradu 2022 a dvojnásobný medailista z MS Lazaro Martinez. Dvadsaťosemročný reprezentant Kuby však nemal najlepší úvod letnej sezóny a za svojím osobným maximom (17,64 m) výrazne zaostal. Výkon 16,82 m mu však stačil na druhé miesto. Jamajka mohla okrem zlata oslavovať aj bronz, keďže tretí skončil držiteľ juniorského svetového rekordu Jaydon Hibbert.
Jedenásty ročník podujatia sa premiérovo konal pod umelým osvetlením a druhýkrát so strieborným štatútom World Athletics Tour. Na košickej Alžbetinej ulici sa skákalo na povrchu od dodávateľa Mondo z OH 2024 v Paríži. Víťazi zinkasovali prémiu 2000 eur a Jamajčan Scott aj darček od sponzora JBL za prekonanie rekordu mítingu.
JBL Jump Fest 2026
skok do diaľky - ženy:
1. Monae Nicholsová (USA) 669 cm, 2. Hilary Kpatchaová (Fra.) 653 cm, 3. Ackelia Smithová (Jam.) 650 cm, 4. Nia Robinsonová (Jam.) 639 cm, 5. Tilde Johanssonová (Švé.) 624 cm, 6. Anthaya Charltonová (Bah.) 606 cm, 7. Dominika ŠVAŇOVÁ (SR) 582 cm
trojskok - muži:
1. Jordan Scott (Jam.) 17,44 m*, 2. Lazaro Martinez (Kub.) 16,82 m, 3. Jaydon Hibbert (Jam.) 16,69 m, 4. Amath Faye (Sen.) 16,56 m, 5. Russell Robinson (USA) 16,48 m, 6. Endiorass Kingley (Rak.) 16,34 m, 7. Cristian Napoles (Kub.) 16,05 m
*rekord podujatia
