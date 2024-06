JE ROZHODNUTÉ: Slováci sa stretnú v osemfinále ME s Anglickom

Program osemfinále ME:

sobota 29. júna



18.00 Švajčiarsko - Taliansko

21.00 Nemecko - Dánsko



nedeľa 30. júna



18.00 Anglicko - SLOVENSKO

21.00 Španielsko - Gruzínsko



pondelok 1. júla



18.00 Francúzsko - Belgicko

21.00 Portugalsko - Slovinsko



utorok 2. júla



18.00 Rumunsko - Holandsko

21.00 Rakúsko - Turecko

Frankfurt 26. júna (TASR) - Viacero ťahákov ponúkne osemfinálový program na ME 2024 v Nemecku. Francúzi zabojujú o postup do štvrťfinále proti Belgicku, súperom slovenských futbalistov v osemfinále budú Angličania. Postup si prekvapivo vybojovali aj Gruzínci, pre ktorých je to najväčší výsledok od získania nezávislosti od Sovietskeho zväzu v roku 1991.Zápas Slovenska s Anglickom sa uskutoční v nedeľu 30. júna v Gelsenkirchene. Prvé kolo vyraďovačky sa začne 29. júna a skončí sa 2. júla.So šampionátom sa rozlúčili Maďari, ktorí v tabuľke tretích tímov klesli na nepostupové 5. miesto. Z tretích miest sa okrem Slovenska a Gruzínska dostali ďalej Slovinci a Holanďania.1. Holandsko (D) 3 1 1 1 4:4 4*2. Gruzínsko (F) 3 1 1 1 4:4 4*4. Slovinsko (C) 3 0 3 0 2:2 3*5. Maďarsko (A) 3 1 0 2 2:5 36. Chorvátsko (B) 3 0 2 1 3:6 2*-postup do osemfinále